Bisher gab es in Österreich 4,891.721 positive Testergebnisse.

Wien – Die am Samstag gemeldeten 5.121 Corona-Neuinfektionen liegen leicht über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (4.890). In Österreich gab es damit 70.028 aktive Fälle, um 587 mehr als am Tag zuvor. Stabil waren die Spitalszahlen: Im Krankenhaus liegen aktuell 1.079 Personen (minus sechs), 76 auf Intensivstationen (minus vier).

Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich 4,891.721 bestätigte Fälle gegeben. Drei Todesfälle gab es am Samstag zu vermelden. Insgesamt waren es 19.393 Tote, die an oder mit Covid-19 gestorben sind.

Positivrate von zehn Prozent

In den vergangenen 24 Stunden wurden 57.377 Tests eingemeldet, davon 51.186 aussagekräftige PCR-Tests. Deren Positiv-Rate betrug zehn Prozent. 8.669 Impfungen sind am Freitag durchgeführt worden, davon 6.779 Auffrischungsimpfungen. 59 Prozent der Österreicher sind gemäß der Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG) gültig geimpft.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist derzeit Wien mit 527,8, gefolgt von Niederösterreich, Kärnten und Burgenland (443,2, 396,7 bzw. 346,6). Weiters folgen Oberösterreich (314,4), die Steiermark (307,7), Salzburg (285,3), Tirol (258,2) und Vorarlberg (215,5). Die Bundeshauptstadt hat die im Vergleich zu den anderen Bundesländern strengeren Corona-Maßnahmen, wie die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln, laut Medienberichten bis 23. Oktober verlängert. Diese wären sonst am 23. August ausgelaufen.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 161

Kärnten: 272

Niederösterreich: 1.100

Oberösterreich: 876

Salzburg: 226

Steiermark: 516

Tirol: 371

Vorarlberg: 122

Wien: 1.477

(APA, red, 27.8.2022)