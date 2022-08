In dieser Galerie: 2 Bilder Läuft bei Manchester United. Foto: APA/AFP/ADRIAN DENNIS Null Punkte für Ralph Hasenhüttl. Foto: APA/EPA/Mignott

Southampton – Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United kommt nach seinem Fehlstart in der englischen Premiere League immer besser in Form. Die Red Devils siegten am Samstag mit Cristiano Ronaldo als Joker (ab 68.) beim FC Southampton von Trainer Ralph Hasenhüttl mit 1:0 (1:0) und holten sich nach dem 2:1 am Montag gegen Liverpool den zweiten Erfolg nacheinander. Mit sechs Zählern hat sich der Traditionsclub nach vier Spieltagen ins obere Tabellen-Mittelfeld verbessert.

Die ersten Chancen gab es nach 19 Minuten: Nach drei Abschlussversuchen innerhalb kürzester Zeit rettete Southamptons Armel Bella Kotchap seinen Club mit einem vor der Linie geklärten Schuss Christian Eriksens vor dem Rückstand. Er selbst hatte nach einer halben Stunde die Möglichkeit zum ersten Treffer. Sein Ball ging aus kurzer Distanz knapp über das Tor.

Nach dem Seitenwechsel nutzte Manchester United dagegen die erste Gelegenheit zur Führung: Eine Flanke des Portugiesen Diogo Dalot verwertete Landsmann Bruno Fernandes mit einer Volleyabnahme zum 0:1 (55.). Im Finish kam der von Real geholte Casemiro zu seinem Premier-League-Debüt (80.). In der Nachspielzeit wackelte United, brachte den Vorsprung nach saisonübergreifend sieben Auswärtspleiten aber über die Zeit. Für die "Saints" war es die zweite Saisonniederlage. (APA; 27.8.2022)