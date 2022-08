Foto: APA/EXPA/Angerer

Graz/Dornbirn – Die Vienna hat es verabsäumt, den Rückstand zur Tabellenspitze der 2. Fußballliga zu verkleinern. Die Wiener mussten sich am Samstag in der 6. Runde beim noch sieglosen Nachzügler Dornbirn mit einem 0:0 zufriedengeben und liegen weiter vier Punkte hinter Platz eins, den sich am Freitag Amstetten mit einem 3:2 beim FAC geschnappt hatte. Dabei hatte die Vienna Glück, Dornbirns Lars Nussbaumer scheiterte in der 85. Minute beim Elfer an Vienna-Goalie Andreas Lukse.

Einen Punkt hinter der fünfplatzierten Vienna liegt der GAK auf Rang sechs, die Rotjacken feierten beim 2:1 (2:0) über Lafnitz den zweiten Saisonsieg. Daniel Kalajdzic (13.), Markus Rusek (20.) und Michael Liendl (92.) erzielten die Tore der Hausherren, die schon am Dienstag in der 2. Cuprunde – diesmal auswärts – neuerlich auf ihren steirischen Kontrahenten treffen.

Abgeschlossen wird die Runde am Sonntag (10.30 Uhr/live ORF Sport +) mit dem Duell zwischen Blau Weiß Linz und Rapids Amateuren. Die Oberösterreicher könnten mit einem Sieg punktemäßig zur Vienna bzw. St. Pölten (4.) aufschließen. (APA, 27.8.2022)