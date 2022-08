In dieser Galerie: 2 Bilder Carlos Sainz auf dem Weg zu seiner zweiten Pole Position. Foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA Schnellster Pilot im Qualifying war allerdings Max Verstappen. Foto: APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Spa-Francorchamps – Weltmeister Max Verstappen hat am Samstag beim ersten Formel-1-Qualifying nach der Sommerpause zum Großen Preis von Belgien die klare Bestzeit aufgestellt – der Red-Bull-Pilot wurde aber aufgrund des unerlaubten Wechsels von Motorenteilen wie viele andere Fahrer in der Startaufstellung strafversetzt. Den ersten Startplatz für das Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV und Sky) in Spa erbte Ferrari-Pilot Carlos Sainz, der 0,632 Sekunden langsamer als Verstappen war.

Ocon und Alonso in Reihe zwei

Der Spanier steht zum zweiten Mal ganz vorne. Neben ihm wird der Mexikaner Sergio Perez (+0,797) im Red Bull starten. Auch Charles Leclerc (+0,888), größter Rivale von Verstappen im WM-Kampf, wird trotz der viertschnellsten Zeit am Ende des Feldes starten. Die zweite Startreihe bilden die Alpines von Esteban Ocon und Fernando Alonso, dahinter folgen die Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell.

Leclerc eine Position hinter Verstappen

Aufgrund diverser Strafen werden insgesamt gleich sieben Fahrer das Rennen von weiter hinten in Angriff nehmen. Ebenfalls bestraft wurden Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Valtteri Bottas, Zhou Guanyu (beide Alfa Romeo) und Mick Schumacher (Haas). Auf dem Traditionskurs in Belgien sind Überholmanöver aufgrund mehrerer Hochgeschwindigkeitspassagen einfacher möglich als auf anderen Strecken, eine Strafversetzung daher leichter verkraftbar. Verstappen wird von Platz 14 ins Rennen gehen, Leclerc von Position 15.

"Man kann hier überholen und wir haben das so abgestimmt, dass wir auch im Zusammenhang mit DRS eine richtig gute Endgeschwindigkeit haben können, und damit sollte man zumindest in Podiumsnähe kommen können", sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko bei Sky. Vor dem 14. von 22 Saisonrennen hat Verstappen in der Gesamtwertung einen klaren Vorsprung von 80 Punkten auf Leclerc herausgefahren.

Das Qualifying war mit einer 25-minütigen Verspätung gestartet, nachdem eine Streckenbegrenzung aufgrund eines Unfalls im Porsche Supercup zuvor repariert werden musste. (APA, 27.8.2022)

Qualifying für den Formel-1-Grand-Prix von Belgien in Spa-Francorchamps am Sonntag:

1.* Max Verstappen (NED) Red Bull 1:43,665 Min.

2. Carlos Sainz Jr. (ESP) Ferrari +0,632 Sek.

3. Sergio Perez (MEX) Red Bull +0,797

4.* Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,888

5.* Esteban Ocon (FRA) Alpine +1,515

6. Fernando Alonso (ESP) Alpine +1,703

7. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +1,838

8. George Russell (GBR) Mercedes +2,111

9. Alexander Albon (THA) Williams +2,172

10.* Lando Norris (GBR) McLaren +2,513

11. (in Q2 ausgeschieden) Daniel Ricciardo (AUS) McLaren 1:45,767

12. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri 1:45,827

13.* Zhou Guanyu (CHN) Alfa Romeo 1:46,085

14. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1:46,611

15.* Mick Schumacher (GER) Haas 1:47,718



16. (in Q1 ausgeschieden) Sebastian Vettel (GER) Aston Martin 1:46,344

17. Nicholas Latifi (CAN) Williams 1:46,401

18. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:46,557

19. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri 1:46,692

20.* Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo 1:47,866

* strafversetzt

Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV, Sky)