Tammy Abraham rettete per Kopf ein Remis für AS Roma. Foto: EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Turin – Im Topspiel der italienischen Serie A haben Juventus Turin und die AS Roma am Samstagabend mit einem 1:1 (1:0) die Punkte geteilt. Für den früheren Fußball-Serienmeister Juve traf Dusan Vlahovic bereits in der 2. Minute zur Führung, Tammy Abraham gelang für die Römer von Trainer Jose Mourinho der Ausgleich. Für den Conference-League-Sieger war es in der dritten Runde der erste Punkteverlust, für die Alte Dame das zweite Remis hintereinander.

Beim Aufeinandertreffen zwischen Aufsteiger US Cremonese und Torino (1:2) kam es unterdessen zu keinem Österreicher-Duell. Ex-Rapidler Emanuel Aiwu wurde in der 85. Minute bei Cremonese ausgewechselt, Inter-Leihspieler Valentino Lazaro saß bei den Turinern nur auf der Bank. (APA, 27.8.2022)