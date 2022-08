Die Linzer ziehen nach einem relativ souveränen 4:1-Erfolg gegen die Vorarlberger wieder an Salzburg vorbei an die Tabellenspitze

Pasching – Der LASK steht in der Fußball-Bundesliga weiter an der Spitze. Die Linzer durften sich am Samstag über einen 4:1 (1:0)-Heimsieg gegen Altach freuen. Durch den dritten Sieg in Folge steht bereits vor den Sonntagspielen fest, dass die Schwarz-Weißen auch nach der 6. Runde Tabellenführer sind. Titelverteidiger Salzburg hat einen Punkt weniger auf dem Konto. Für die Gäste war es die zweite Niederlage binnen einer Woche.

Robert Zulj (31.) verpasste der Partie mit der 1:0-Führung für den LASK nach einer schönen Kombination den ersten Höhepunkt. Die Altacher zeigten sich im Vergleich zu den vorangegangenen Spielen zwar stabiler und – wie von Trainer Miroslav Klose gefordert – auch mutiger im Vorwärtsgang, kamen aber vorerst zu selten zum Abschluss. Das änderte sich nach der Pause, doch nach dem verdienten Ausgleich von Jan Jurcec (61.) antworteten die Linzer prompt mit dem 2:1. Torschütze war Branko Jovicic (64.). Sascha Horvath (80.) und Efthymios Koulouris (86.) sorgten noch für einen deutlichen Sieg.

Linzer Kontinuität

LASK-Trainer Dietmar Kühbauer ließ dieselbe Elf auflaufen, die schon beim 1:0-Sieg gegen Sturm in der Vorwoche begonnen hatte. Bei Altach gab es gegenüber der 1:2-Niederlage im Vorarlberg-Derby gegen Lustenau drei Änderungen: Dominik Reiter, Emanuel Schreiner und Amankwah Forson kamen für Csaba Bukta, Lukas Gugganig und den gesperrten Atdhe Nuhiu in die Mannschaft. Für Nuhiu agierte Alexis Tibidi zentral im Angriff, Nosa Edokpolor rückte in die Innenverteidigung.

Während einer temporeichen Startphase fand Keito Nakamura in der 7. Minute die erste Chance für den LASK vor: Der Japaner drang über die linke Seite in den Strafraum ein und zog ab, SCR-Goalie Tino Casali streifte lediglich den Ball, sodass Edokpolor vor der Linie klären musste. Thomas Goiginger schoss in der 17. Minute Casali an. Auf der anderen Seite konnten Reiter und Tibidi in der 10. Minute binnen weniger Sekunden Linz-Torhüter Alexander Schlager nicht überwinden.

Jubel in Pasching

Nach einer halben Stunde ließ Zulj die Zuschauer in Pasching erstmals jubeln. Nach einer Goiginger-Hereingabe von rechts beförderte der Österreich-Rückkehrer den Ball genau ins lange Eck. Zwei weitere Chancen vor der Pause verschenkten die Athletiker aber: Beim Abschluss von Marin Ljubicic (42.) stand Casali im Weg, der Kopfball von Filip Stojkovic in der 45. Minute verfehlte das Tor – wie auch ein Schuss von Lukas Haudum gleich nach Wiederbeginn.

In der 50. Minute rettete Schlager in höchster Not mit dem Bein gegen Forson, drei Minuten später gleich nochmals. Altach war nun die giftigere Mannschaft und drängte auf den Ausgleich. Der glückte dann Jurcec, der nach einem Forson-Hammer an die Latte richtig postiert war. Von der Brust des Kroaten sprang der Ball Richtung Tor, Schlager kam zu spät. Nur wenig später traf Jovicic zur neuerlichen Führung, indem er den Ball von der Strafraumgrenze in den Kasten zimmerte. Die eingewechselten Horvath und Koulouris machten gegen nun gebrochen wirkende Vorarlberger alles klar. (APA, 27.8.2022)



Bundesliga (6. Runde):

LASK – SCR Altach 4:1 (1:0). Pasching, Raiffeisen Arena, 5.134 Zuschauer, SR Lechner.

Tore:

1:0 (31.) Zulj

1:1 (61.) Jurcec

2:1 (64.) Jovicic

3:1 (80.) Horvath

4:1 (85.) Koulouris

LASK: Schlager – Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Renner – Jovicic (85. Celic), Michorl – Goiginger (71. Flecker), Zulj (65. Horvath), Nakamura – Ljubicic (71. Koulouris)

Altach: Casali – Thurnwald (81. Bischof), Zwischenbrugger, Edokpolor, Schreiner (60. Yabantas) – Jäger, Haudum (60. Aigner) – Reiter (81. Tartarotti), Forson, Jurcec – Tibidi (88. Bukta)

Gelbe Karten: Jovicic bzw. Schreiner, Edokpolor, Forson