Die Situation rund um das Kernkraftwerk ist weiterhin sehr angespannt. Beide Seiten berichten von Beschuss. Foto: IMAGO / Konstantin Mihalchevskiy

Kiew – Moskau und Kiew haben sich am Samstag gegenseitig beschuldigt, das von Russland besetzte Kernkraftwerk Saporischschja in der Ukraine beschossen zu haben, das im Mittelpunkt der internationalen Besorgnis steht, dass die Kämpfe in diesem Gebiet eine Katastrophe auslösen könnten. Saporischschja, das größte Kernkraftwerk Europas, wird seit Anfang März, kurz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, von russischen Truppen kontrolliert und weiterhin von ukrainischem Personal betrieben. In den letzten Wochen haben sich beide Seiten gegenseitig die Schuld für den Beschuss in der Nähe der Anlage gegeben.

Nach Angaben der staatlichen ukrainischen Atomgesellschaft Energoatom beschossen russische Truppen in den letzten 24 Stunden erneut das Gelände des Kraftwerkskomplexes. "Der Schaden wird derzeit festgestellt", schrieb Energoatom in einer Erklärung auf Telegram. Das Moskauer Verteidigungsministerium warf den ukrainischen Streitkräften vor, den Kraftwerkskomplex in den letzten 24 Stunden dreimal beschossen zu haben. Reuters konnte den Bericht über das Gefecht nicht verifizieren.

Situation weiterhin "sehr riskant"

"Insgesamt wurden 17 Granaten abgefeuert, von denen vier auf dem Dach des Spezialgebäudes Nr. 1 einschlugen, in dem 168 Brennelemente des US-Atomkraftwerks Westing House gelagert werden", teilte das russische Verteidigungsministerium in einer Erklärung mit. Demnach explodierten 10 Geschosse in der Nähe eines Trockenlagers für abgebrannte Kernbrennstoffe und drei weitere in der Nähe eines Gebäudes, in dem frische Kernbrennstoffe gelagert werden. Die Strahlungslage in der Anlage sei weiterhin normal, hieß es.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij sagte am Freitag, die Situation in Saporischschja sei weiterhin "sehr riskant", nachdem zwei der sechs Reaktoren wieder ans Netz angeschlossen worden waren, nachdem das Kernkraftwerk durch den Beschuss zum ersten Mal in seiner Geschichte vom Netz getrennt worden war. Energoatom teilte am Freitagabend mit, dass die beiden funktionierenden Reaktoren des Kraftwerks wieder an das Netz angeschlossen worden seien und wieder Strom lieferten, nachdem sie am Donnerstag vollständig abgeschaltet worden waren.

Internationale Atomenergie-Organisation möglicherweise kurz vor Besichtigung

Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO), die Atomaufsichtsbehörde der Vereinten Nationen, möchte das Kraftwerk im Süden des Landes besichtigen, und der Leiter der Organisation, Rafael Grossi, sagte am Donnerstag, man sei "sehr, sehr nahe dran", Beamte dorthin zu schicken. In einer Erklärung von Energoatom vom Samstag hieß es, dass das Personal des Kraftwerks im Vorfeld des wahrscheinlichen Besuchs unter "verstärkten Druck" geraten sei: "Die Russen haben in Vorbereitung auf den IAEO-Besuch den Druck auf die Mitarbeiter des Kernkraftwerks Saporischschja erhöht, um ihre Aussagen über die Verbrechen der Besatzer des Kraftwerks und dessen Nutzung als Militärbasis zu vertuschen", hieß es.

Die Außenminister der G7-Staaten haben Russland bereits aufgefordert, die Anlage an die Ukraine zurückzugeben. Anfang dieses Monats erklärte UN-Generalsekretär Antonio Guterres, dass militärische Ausrüstung und Personal aus der Anlage abgezogen werden sollten, und forderte Anstrengungen, um sicherzustellen, dass die Anlage nicht Ziel militärischer Operationen wird.

Kämpfe im Osten gehen indes weiter

Nach Angaben des britischen Verteidigungsministerium hat Russland scheinbar Angriffe auf Donezk im Donbas verstärkt. In den vergangenen fünf Tagen habe es mehr Attacken in der Region gegeben, Russland wolle damit wohl eine ukrainische Gegenoffensive vereiteln, hieß es in dem täglichen Twitter-Update aus London. Vor allem in der Nähe der Städte Siwersk und Bachmut gab es heftige Gefechte. Sie befinden sich nördlich der von Russland besetzten Stadt Donezk.

Die ukrainischen Streitkräfte teilten am Samstagmorgen indes in einem Briefing mit, dass sie die russischen Angriffe auf drei Städte in der östlichen Region Donezk zurückgeschlagen hätten. Alle drei Städte liegen in der Nähe von Bachmut, ein wichtiger strategischer Vorposten der Ukraine. In einem separaten Facebook-Post des ukrainischen Südkommandos hieß es, es habe russische Luftabwehrsysteme in der Region Cherson mit Luftangriffen getroffen und die ukrainische Artillerie habe zwei Smerch-MLRS-Systeme zerstört.

Das russische Ministerium teilte in seinem täglichen Briefing mit, es habe ein großes Munitionsdepot in der ukrainischen Region Dnipropetrowsk zerstört, in dem sich Raketensysteme des Typs Himars und Granaten für Haubitzen des Typs M777 aus US-amerikanischer Produktion befanden. Die russische Luftwaffe schoss nach Angaben des Ministeriums ein MiG-29-Flugzeug in der östlichen Region Donezk ab und zerstörte sechs weitere Raketen- und Artilleriewaffendepots in den Regionen Donezk, Mykolaiv und Cherson. Reuters war nicht in der Lage, diese Angaben zu verifizieren.

Besatzungsmitglieder von Handelsschiffen dürfen Ukraine verlassen

Der ukrainische Premierminister Denys Shmyhal erklärte am Samstag, dass Handelsmatrosen die Ukraine verlassen dürfen, wenn sie die Genehmigung ihrer örtlichen Militärverwaltung erhalten. Die Änderung gelte für männliche Besatzungsmitglieder von See- und Flussschiffen sowie für Studenten, die eine praktische Ausbildung an Bord von Schiffen absolvieren müssen, fügte er hinzu. Ukrainischen Männern im Alter von 18 bis 60 Jahren ist es aufgrund des Kriegsrechts, das im Kampf gegen die russische Invasion verhängt wurde, weitgehend untersagt, die Ukraine zu verlassen. Frauen jeden Alters durften während des gesamten Krieges die Ukraine verlassen. (Reuters, red., 27.8.2022)