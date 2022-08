Vor dem Start der neuen Generation will Nvidia die alten Karten notfalls mit Verlust abverkaufen. Foto: DADO RUVIC, REUTERS

Schon seit Monaten zeichnete sich ein Ende des globalen Grafikkarten-Mangels ab. Mittlerweile dürften sogar zu viele Grafikkarten in den Lagerhäusern liegen und auf neue Kundschaft warten – dadurch und mit der neuen Generation von GPUs im Herbst dürften die Preise weiter fallen.

Im so genannten Earnings Call für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023 spricht Nvidia-Gründer und CEO Jensen Huang über die schwächelnde Nachfrage nach neuen Grafikkarten. Durch den schwindenden Mining-Boom fallen Großabnehmer plötzlich weg. Tatsächlich verkaufen viele Miner ihre gebrauchten Grafikkarten aktuell günstig weiter, was den Markt nur weiter sättigt. Kurz: Es sind mehr GPUs am Markt, als man sich verkaufen kann. Außerdem steht die neue Generation von RTX-GPUs vor der Tür, also müssen noch schnell die Lager abverkauft werden – Verluste müsse man laut Huang in Kauf nehmen. Das ist umso erstaunlicher, als Nvidia in der Vergangenheit immer wieder künstliche Verknappung vorgeworfen wurde.

Preisverfall geht weiter

Wie das Portal Wccftech unter Berufung auf chinesische Quellen berichtet, dürften weitere Preissenkungen der Nvidia-Grafikkarten unmittelbar bevorstehen. Dem Bericht zufolge dürfte auch AMD nachziehen. In Österreich sinken die Preise zwar auch, aber mit einer Verzögerung: So kostet das Mid-Range-Modell von Nvidia, die RTX 3060 Ti aktuell etwas über 500 Euro und ist damit um mehr als die Hälfte billiger geworden als noch im Dezember 2021 – da kostete die Karte noch 1.049 Euro.

Noch drastischer ist der Preisverfall der Radeon RX 6700 XT. Die Karte war bei Minern extrem beliebt, was den Preis auf rund 1.620 Euro in die Höhe schießen ließ. Mittlerweile ist die Grafikkarte neu für 494,90 Euro zu haben und liegt damit knapp an der Preisempfehlung des Herstellers von 480 Euro.

Neue Produkte wahrscheinlich im September

In den USA sind die Preise für Grafikkarten mittlerweile deutlich unter die unverbindlichen Preisempfehlungen von Nvidia und AMD gefallen. Offen bleibt die Frage, wie lange es dauert bis die Preise auch hierzulande auf dieses Niveau sinken. Jon Peddie, ein Marktforscher in der Hardwareindustrie, sagte diese Entwicklung bereits im April voraus. Der Branchenveteran geht davon aus, dass sich der Markt nun dauerhaft normalisieren wird, nachdem der Markt für Wucherer und Miner nicht mehr attraktiv ist.

Nvidia wird am 22. September im Rahmen der Hausmesse GTC neue Produkte vorstellen. Es ist davon auszugehen, dass es sich um die Generation der Ada-Grafikkarten handelt. Konkurrent AMD will ebenfalls noch heuer die neue Grafikkartengeneration mit RDNA3-Chips präsentieren. Ein genaues Datum gibt es noch nicht, innerhalb der Branche wird aber mit einem Launch der neuen Grafikkartengeneration von AMD im November gerechnet. (pez, 28.8.2022)