Ex-Vorstände der Glock-Privatstiftung, der auch das Werk in Ferlach gehört, und Stiftung haben einander geklagt. Foto: Gert Eggenberger

Es ist schon fast zu einer Materialschlacht geworden, jenes Verfahren, das vier (ehemalige) Vorstandsmitglieder der Glock-Privatstiftung gegen selbige führen. Sie wehren sich gegen ihre Abberufung aus dem Stiftungsvorstand durch Stifter und Waffenfabrikant Gaston Glock von Ende 2019. Donnerstag und Freitag ging die Verhandlung vor dem Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen weiter – und die Unterlagen füllen nicht nur die Aktenordner der Richterin, sondern auch die Reisekoffer, die die Anwälte mitzubringen pflegen.

Die Causa ist eine Langzeitfolge des Rosenkriegs zwischen Gaston Glocks erster Frau Helga und dem Fabrikanten, der 2011 eine um 52 Jahre Jüngere geheiratet hatte. Die Mutter der drei Kinder des heute 93-Jährigen hatte danach alle Register gezogen, unter anderem die Abberufung des amtierenden Vorstands beantragt.

Folgen eines Rosenkriegs

Hier setzt das jetzige Verfahren an. Ihren Prozess gegen die Value-Privatstiftung von Glock haben die Kläger verloren, das Urteil des Handelsgerichts Wien ist nicht rechtskräftig.

Zurück zum Rosenkrieg: Damit das Gericht nicht Wildfremde in seine Stiftungen setzt, bestellte Gaston Glock im Herbst 2018 die drei bisherigen Vorstände erneut und sicherheitshalber drei weitere, ihnen eng verbundene dazu. Die ersten drei zahlten sich flugs ihr Honorar in der Höhe von 18,7 Millionen Euro aus und sagen, das sei alles so ausgemacht gewesen. Glock sieht es anders: Er sei hintergangen worden, die Unterlagen seien ihm unter 25 bis 30 Dokumenten untergeschoben worden. Er berief die Vorstände ab. Glock erstattete auch Strafanzeige wegen Betrugsverdachts, das Verfahren wurde aber eingestellt. Die Stiftungen ihrerseits haben die Vorstände auf Rückzahlung der Honorare geklagt, dieses Verfahren ist in Klagenfurt anhängig.

Family-Business

Vorige Woche wurde einer der Kläger befragt, Anwalt und Ehemann einer "alten" Vorständin; er wurde im November 2018 bestellt. Er schilderte, warum der Industrielle gerade ihn als Back-up-Vorstand geholt habe. Er habe ihn von Festen zumindest gekannt, und "die Kommunikation mit völlig Fremden wäre schwierig gewesen", Glock habe sich nicht mehr an neue Leute gewöhnt. Die Situation unter dem Damoklesschwert der Abberufung der Altvorstände sei damals "sehr unklar und chaotisch" gewesen.

Über Geld habe er zunächst nicht geredet, er habe sich das wie bei einem anderen Mandat einfach ein paar Wochen anschauen wollen. Als dann aber klar wurde, dass die neuen Vorstände nicht schad- und klaglos gehalten würden, sei es doch zu Vereinbarungen gekommen. Wie zwei der drei alten sollten auch die neuen Vorstände 900.000 Euro netto im Jahr bekommen, engagiert worden seien sie für sechs Jahre.

So viel Geld, obwohl er selbst gesagt habe, dass er "nicht völlig sattelfest war wegen der Komplexität der Agenden", fragte die Richterin nach. "Ja, das ist erklecklich", sei aber wie Honorarumsatz zu betrachten und nicht wie Gewinn. Nach Anwaltstarif wären ihm 1,5 Millionen Euro zugestanden, rechnete er vor. Der Kläger hatte einst zu prüfen, ob bei der Auszahlung der Altvorstände alles seine Richtigkeit hatte, und bejahte das.

Sieben Millionen: "Na ja, viel Geld"

Dass seine Frau, eine Anwältin, sieben Millionen Euro bekommen hatte, habe er auch erst damals im Herbst 2018 bei seinem Gespräch mit ihr erfahren. Wie er reagiert habe? "Na ja, viel Geld", so der Kläger zur Richterin. Seine Frau habe aber auch rund um die Uhr gearbeitet, Glock habe ja auch um vier Uhr in der Früh angerufen. Sie sei zwischen Wien und Klagenfurt gependelt, er selbst habe ihr geholfen, Wäschekörbe voller Akten in den Kofferraum zu schaffen. "Glock hat gewusst, dass er so jemanden nie mehr findet."

Da steht Aussage gegen Aussage – wie bei der Frage, ob die Neuen überhaupt aktiv werden und Geld bekommen sollten. Eine der Betroffenen verneint das auch in einer eidesstättigen Erklärung, sie arbeitet nach wie vor in einem Glock-Unternehmen. Die Antwort des Klägers auf die Frage, was er getan hätte, hätte man ihm Ende 2018 keine Vergütung in Aussicht gestellt: "Herr Glock, es ist zu viel der Ehre. Suchen Sie sich jemand anderen."

Mitte Dezember geht die Verhandlung weiter. Die Reisekoffer der Anwälte werden dann wohl noch praller mit Akten gefüllt sein. (Renate Graber, 29.8.2022)