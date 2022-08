Für Donald Trump könnte die Lage heikel werden.

Foto: APA / AFP / Churchill

Leaks, Leaks, Leaks: Als Donald Trump noch US-Präsident war, mangelte es selten an Informationen über sein Handeln. Die Zahl jener aus seinem Umfeld, die mit den Medien über den Präsidenten sprachen, war groß – und es gelang Trump meistens nicht, Dinge länger geheim zu halten. Umso erstaunlicher also, dass bereits seit Wochen und Monaten gegen ihn ermittelt wird – und Informationen nur häppchenweise an die Öffentlichkeit gelangen. Weil so wenig über die Begleitumstände der Razzia in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida bekannt ist, schießen auch die Spekulationen ins Kraut. Was ist gesichertes Wissen über die Ermittlungen – und was fehlt?