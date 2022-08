Die Kämpfe rund um das AKW dauern an. Zahlreiche weitere Gebiete sind unter Beschuss. Der ukrainische Außenminister nimmt kommende Woche an einem Treffen der EU-Außenminister in Prag teil

Zahlreiche Wohnhäuser in der Stadt Orichiw, in der Region Saporischschja wurden zerstört. Foto: REUTERS / STRINGER

Kiew – Russische Artillerie hat in der Nacht auf Sonntag ukrainische Ortschaften auf der anderen Flussseite des Kernkraftwerks Saporischschja beschossen, wie örtliche Behörden mitteilten. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass die Anlage in den letzten 24 Stunden verstärkt von ukrainischer Seite beschossen wurde, nur einen Tag nachdem Moskau und Kiew sich gegenseitig beschuldigt hatten, Europas größtes Kernkraftwerk anzugreifen, was international große Besorgnis ausgelöst hatte.

Das ukrainische Atomunternehmen Energoatom erklärte, es habe keine neuen Informationen über Angriffe auf die Anlage. Der im März von russischen Truppen eroberte, aber immer noch von ukrainischem Personal betriebene Komplex an der südlichen Frontlinie des Krieges ist einer der wichtigsten Brennpunkte in dem seit sechs Monaten andauernden Konflikt.

Keine Anerkennung des Strahlenrisikos

Das US-Außenministerium teilte am Sonntag in einer Erklärung mit, Moskau wolle das gravierende Strahlenrisiko in der Anlage in Saporischschja nicht anerkennen und habe den Entwurf eines Abkommens über die Nichtverbreitung von Kernwaffen blockiert, weil darin ein solches Risiko erwähnt werde.

Der Gouverneur der Region, Oleksandr Starukh, teilte am Sonntag auf Telegramm mit, dass die russischen Streitkräfte Wohnhäuser in der Hauptstadt der Region Saporischschja, die etwa zwei Autostunden von der Anlage entfernt liegt, und in der weiter östlich gelegenen Stadt Orichiw beschossen haben. Am Samstag erklärte Starukh im ukrainischen Fernsehen, die Bewohnerinnen und Bewohner würden in der Verwendung von Jod für den Fall eines Strahlungslecks unterrichtet.

Anhaltender Beschuss

Das ukrainische Militär meldete in seinem Tagesbericht die Beschießung von neun weiteren Städten in dem Gebiet auf der dem Kraftwerk gegenüberliegenden Seite des Flusses Dnipro, während die Agentur RIA das russische Verteidigungsministerium mit der Aussage zitierte, seine Luftwaffe habe ein Werk von Motor Sich in der Region angegriffen, in dem Hubschrauber repariert wurden. Reuters konnte diese Berichte nicht verifizieren.

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, sagte, dass neun Granaten, die von der ukrainischen Artillerie bei zwei getrennten Angriffen abgefeuert wurden, auf dem Gelände des Atomkraftwerks gelandet seien. "Gegenwärtig überwacht technisches Personal in Vollzeit den technischen Zustand des Kernkraftwerks und stellt seinen Betrieb sicher. Die Strahlungssituation in der Umgebung des Kernkraftwerks ist weiterhin normal", teilte er in einer Erklärung mit.

Die Vereinten Nationen und Kiew haben dazu aufgerufen, militärische Ausrüstung und Personal aus dem Kraftwerk abzuziehen, um sicherzustellen, dass es nicht zur Zielscheibe wird.

"Gefährdung des Kontinents"

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba erklärte, die russischen Streitkräfte hätten das Kraftwerk in einen Militärstützpunkt verwandelt und damit den gesamten Kontinent gefährdet. Sie hätten dort nichts zu suchen. "Das russische Militär muss aus der Anlage verschwinden", sagte er auf Twitter.

Die UN-Atomaufsichtsbehörde IAEA wartet auf die Freigabe für einen Besuch ihrer Beamten in der Anlage, die nach Angaben ihres Leiters vom Donnerstag "sehr, sehr nah" sein soll. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij warnte am Freitag, dass die Situation in Saporischschja weiterhin "sehr riskant" sei, nachdem es Stunden gedauert hatte, bis zwei der Reaktoren wieder ans Netz angeschlossen werden konnten, nachdem sie durch Beschuss abgeschnitten worden waren.

An der Ostfront der Ukraine haben die ukrainischen Streitkräfte den jüngsten russischen Vorstoß auf die Stadt Sloviansk gestoppt, wie das Kiewer Militär in seinem Tagesbericht mitteilte. Die ukrainischen Truppen wehrten außerdem russische Angriffsversuche in drei Richtungen ab, unter anderem in der Gegend von Bakhmut und in der Kohlestadt Avdiivka, hieß es in einem Update am Nachmittag. Nach der Einnahme von Sjewjerodonezk und Lyssytschansk vor Wochen hat sich Moskau auf Bakhmut konzentriert, um die Kontrolle über die Region Donbas auszuweiten. Nach Angaben der regionalen Gouverneure wurden die Städte Kramatorsk und Sloviansk in der Region Donezk über Nacht von den russischen Streitkräften beschossen, es gab jedoch keine Berichte über neue Opfer. Reuters konnte diese Berichte nicht verifizieren.

Ukraine meldet Angriff auf russische Kommandoposten

Ukrainische Truppen haben nach eigenen Angaben im Gebiet Cherson im Süden des Landes drei russische Kommandoposten und mindestens zwei Munitionsdepots angegriffen. Dabei seien elf russische Soldaten getötet worden, teilte das Kommando Süd der ukrainischen Armee am Sonntag in Kiew mit. Zudem seien nach ersten Erkenntnissen elf Raketenwerfer, drei gepanzerte Fahrzeuge und eine selbstfahrende Haubitze zerstört worden.

Der von Russland eingesetzte Verwaltungschef Wladimir Leontjew bestätigte gegenüber der russischen Staatsagentur Ria Nowosti ukrainische Angriffe. Die Stadt Nowa Kachowka sei vier Mal beschossen worden. Dabei sei auch ein Wasserkraftwerk mit einem strategischen wichtigen Übergang über den Fluss Dnipro getroffen worden. Alle Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Kuleba reist nach Schweden und in die Tschechische Republik

Das ukrainische Außenministerium teilte mit, dass Kuleba am Montag nach Schweden und am Dienstag in die Tschechische Republik reisen werde, um die internationale Unterstützung für die Ukraine zu festigen und den Sanktionsdruck auf Russland zu erhöhen. In Prag wird er an einem informellen Treffen der EU-Außenminister teilnehmen, bei dem neue Sanktionen gegen Moskau und ein EU-weites Visumverbot für Russen erörtert werden sollen. Zelenskiy hatte ein solches Verbot Anfang des Monats gefordert, aber bisher fand es vor allem in Estland, Lettland, Litauen, Polen und Finnland Unterstützung, die alle eine Grenze mit Russland haben. (Reuters, APA, red, 28.8.2022)