Wie die vielen anderen "Resident-Evil"-Adaptionen versuchte auch die Netflix-Live-Action-Serie die Popularität des Videospiel-Franchises zu nutzen – mit mäßigem Erfolg. Foto: Netflix

Kein One-Hit-Wonder: Netflix setzt die Serie "Resident Evil" nur einen Monat nach ihrem Start schon wieder ab. Medienberichten zufolge hat sich der Streaming-Anbieter aufgrund der mageren Zuschauerinteresses gegen eine Verlängerung entschieden.

Wie die vielen anderen Resident-Evil-Adaptionen versuchte auch die Netflix-Live-Action-Serie die Popularität des Videospiel-Franchises zu nutzen. Die von Andrew Dabb insenierte Serie wechselt zwischen verschiedenen Zeitebenen und erzählt die Geschichte von Umbrella-Capo Albert Wesker (Lance Reddick) und seine beiden Töchtern (gespielt von Tamara Smart und Siena Agudong).

Neben der Live-Action-Adaption hat Netflix im vergangenen Jahr auch die vierteilige Zeichentrickserie "Resident Evil: Infinite Darkness" herausgebracht. Die Serie konzentriert sich stark auf die Geschichte der "Resident Evil"-Reihe. An der Strategie, Videospiele zu verfilmen, hält Netflix dennoch fest. Im Werden sind Fassungen auf der Grundlage von "Horizon Zero Dawn", "Tomb Raider", "Far Cry" und "Bioshock". Demnächst kommen Serien-Versionen nach "Castlevania" und "Tekken". (red, 28.8.2022)