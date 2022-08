Von den Spitälern bis zu den Kindergärten: An allen Ecken und Enden fehlt es an Personal. Der in der Politik grassierende Entlastungsfanatismus ist deshalb der falsche Weg

Nicht einmal die regierende SPÖ leugnet die Misere. Als "unerträglich" hat Stadtrat Peter Hacker die Zustände in Wiener Spitälern laut Kronen Zeitung bezeichnet. Eine "Gefährdungsanzeige" nach der anderen setzen die ausgezehrten Belegschaften ab: Angesichts des akuten Personalmangels könne man keine Verantwortung mehr für etwaige Fehler übernehmen.

Regierungschefs Nehammer (ÖVP) und Kogler (Grüne): Ihre Steuerpläne kosten laut Berechnung weit mehr, als die kalte Progression je eingebracht hat. Foto: APA / Tobias Steinmaurer

Die städtischen Krankenhäuser sind kein Sonderfall. An allen Ecken und Enden kracht es im Sozialstaat. Überlastete Altenpflegerinnen gehen ebenso aus Verzweiflung demonstrieren wie die Leidgenossinnen aus den Kindergärten. Die Justiz ist nicht minder personelles Notstandsgebiet als die Psychiatrie oder die Kinder- und Jugendhilfe. Auch die Schulen brauchen mehr Kräfte, um die in der Pandemie abgehängten Schülerinnen und Schüler wieder einzufangen.

Dabei geht es nicht immer nur ums Geld, sondern etwa auch um Unzulänglichkeiten im Ausbildungssystem. An massiven Investitionen, um Gehälter und Personalstände auf ein angemessenes Niveau zu heben, führt jedoch kein Weg vorbei. Die in der Sache vielfach zuständigen Bundesländer allein sind damit überfordert, zumal sie ja kaum selbst Steuern einheben, sondern via Finanzausgleich am Tropf des Bundes hängen.

Das Fundament der Zukunft wird ausgehöhlt

Es lässt sich nicht behaupten, dass die türkis-grüne Regierung die Probleme schlicht ignoriert hätte. Dem Pflegenotstand begegnet sie mit einem stattlichen, vielschichtigen Maßnahmenpaket, auch auf dem Sektor der Justiz sind Investitionen auf dem Weg. Gleichzeitig höhlen ÖVP und Grüne aber das Fundament für die Zukunft aus: Die Koalition legt es darauf an, dass es in ein paar Jahren umso mehr an Geld zu mangeln droht.

Trotz grüner Beteiligung hält auch diese Regierung Steuersenkungen für ein Patentrezept, um Krisen zu lindern und die Nation bei Laune zu halten. Was vor der Inflationswelle begann, setzt sich nun in immer fragwürdigerer Form fort. Mit der Abgeltung der sogenannten kalten Progression entlastet die Koalition gerade auch viele Menschen üppig, die sich wegen der Teuerung halt weniger Geld zur Seite legen können, aber weit weg von einer Notlage sind.

Es fehlt die Gegenfinanzierung

Sicher: Für Politiker ist es schwer, da gegen den Strom zu schwimmen. Angesichts der Aufregung um die Teuerung kann es sich eine Partei kaum leisten, nicht auch etwas für Menschen von der Mittelschicht aufwärts zu tun. Doch das müsste nicht in einer derart maßlosen Manier geschehen, wie das die Regierung offenbar vorhat. Wie die Wiener Zeitung berichtete, haben die Ökonomen Peter Brandner und Josef Baumgartner die finanziellen Folgen des aktuellen Gesetzesentwurfs berechnet: Demnach würde der Staat mit 18,4 Milliarden Euro bis 2026 mehr als dreimal so viel an Einnahmen verlieren, wie die kalte Progression eingebracht hätte – und das ganz ohne Gegenfinanzierung.

Was eine solche beinhalten müsste, liegt auf der Hand. Hoch an der Zeit wäre es, die stark auf eine Oberschicht konzentrierten Vermögen zu besteuern, wie das der grüne Sozialminister Johannes Rauch via Twitter in den Raum stellte. Doch solange sich dafür im Parlament keine Mehrheit abzeichnet, bleibt dies ein fruchtloses Gedankenspiel.

Die Grünen sollten dem Entlastungsfanatismus, der bei der ÖVP Traditionsprogramm ist, deshalb schleunigst etwas entgegensetzen. Sonst macht sich eine links gepolte Partei mitschuldig, den Sozialstaat schleichend zu untergraben. (Gerald John, 28.8.2022)