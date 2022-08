Zur Vorbereitung auf "Herr der Ringe – Die Ringe der Macht": Orlando Bloom und Evangeline Lilly im dritten und letzten Teil der "Hobbit"-Trilogie, 20.15, ATV. Foto: imago images/Everett Collection

19.40 REPORTAGE

Re: Sterneküche statt Sozialamt Von Spitzenköchen betreut, absolvieren alleinerziehende Mütter oder Migrantinnen eine Ausbildung mit Praktika in Sterne-Restaurants. Wer durchhält, hat nicht selten Aussicht auf eine Anstellung in der Top-Gastronomie.

Bis 20.15, Arte

20.15 FALLEN

Frances Ha (USA 2012, Noah Baumbach) Die 27-jährige Frances (Greta Gerwig) wohnt zusammen mit ihrer besten Freundin Sophie (Mickey Sumner) in New York, träumt von einer Karriere als Tänzerin und genießt ihr Leben. Als Sophie beschließt wegzuziehen, verliert Frances ihre Wohnung, ihren Job und ihren Freund und muss plötzlich lernen, erwachsen werden. Bis 21.35, One

20.15 PFLEGEALLTAG

Held:innen des Spitals Krankenpfleger und Gesundheitsbetreuerinnen aus verschiedenen Bundesländern geben Einblick in ihren Alltag und erzählen, warum sie sich für diesen Beruf entschieden haben, welche Herausforderungen sich stellen, aber auch, worin der Reiz besteht, ihn auszuüben. Bis 21.20, Puls4

20.15 FANTASY

Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere (The Hobbit: The Battle of the Five Armies, USA 2014, Peter Jackson) Der dritte und letzte Teil der Hobbit-Trilogie fängt da an, wo der zweite Teil, Smaugs Einöde, aufgehört hat. Ein Schlachtenepos, das wenig Zeit zum Luftholen lässt. Um 22.55 Uhr legt ATV den ersten Teil, Eine unerwartete Reise, nach, in dem das beschauliche Leben im Auenland für Hobbit Bilbo Beutlin ein jähes Ende nimmt, als der Zauberer Gandalf ihn auf ein gefährliches Abenteuer schicken will. Bis 1.30, ATV

20.15 DOKUMENTATION

Afghanistan im Griff der Taliban Der ehemalige Afghanistan-Soldat Sven kehrt zum Jahrestag des Abzugs der internationalen Truppen mit dem ProSieben-Reporter Thilo Mischke zurück in ein Land, in dem die radikalislamischen Taliban wieder die Macht übernommen haben. Bis 22.30, ProSieben

21.05 GESPRÄCH

Sommergespräche: Pamela Rendi-Wagner Auf dem Dach des ORF-Funkhauses stellen die Fragen an die SPÖ-Vorsitzende Julia Schmuck und Tobias Pötzelsberger. Bis 22.00, ORF1

22.20 FRAGE/ANTWORT

Zack, Prack, Quiz Gastgeber Paulus stellt Quizkandidatinnen und Rätselpartner in Alltagssituationen zur Rede. Wer fünf Fragen richtig beantwortet, wird mit 2000 Euro Preisgeld belohnt. Bis 23.00, Puls 4

22.30 DOKUMENTATION

Magie der Museen Streifzüge durch das Museo del Prado in Madrid und das Rijksmuseum in Amsterdam. Bis 0.15, ORF2

23.10 REPORTAGE

Berlin, eine einsame Stadt Der Film von Nicola Graef widmet sich dem Gefühl Einsamkeit und begleitet sechs Menschen, die sich in Berlin dem Alleinsein stellen. Bis 0.40, Arte