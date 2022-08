TV-Tagebuch

Traummann Armin Wolf: "Liebesg’schichten und Heiratssachen" am Montag im ORF

Das Allerwichtigste bei der Partnersuche ist das Setzen von Prioritäten. Man muss wissen, was man will oder – noch besser – nicht will .Zu sehen am Montag um 20.15 Uhr auf ORF2