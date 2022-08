Ab 2. September traut sich in der Amazon-Prime-Serie "Die Ringe der Macht" die Waliserin Morfydd Clark an das Erbe Cate Blanchetts aus "Herr der Ringe" heran. Ein schweres Erbe

Morfydd Clark legt ihre Galadriel wütend und kämpferisch an. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Mit ihr fängt alles an. "Die Welt ist im Wandel", sagt eine Offstimme im Intro des allerersten Herr der Ringe-Films. Die Stimme gehört der Elbin Galadriel, die in diesen ersten Minuten die Vorgeschichte der mächtigen Ringe erzählt und damit eine ganze Filmtrilogie eröffnet.

Cate Blanchett übernahm in den drei Filmen und in der Prequel-Reihe Der Hobbit die Rolle der jahrtausendealten Herrin über Lórien. Ab 2. September traut sich in der neuen Amazon-Prime-Serie Die Ringe der Macht die Waliserin Morfydd Clark an dieses Erbe heran. Die Neuübernahme wird schwierig, Blanchetts Galadriel gilt unter Fans als ikonisch.

Aus der weisen Elbin wird eine wütende Kriegerin



Die Showrunner der neuen Serie, J. D. Payne und Patrick McKay, machen aus der weisen Elbin in ihrer Verfilmung eine wütende Kriegerin. Statt wehender Gewänder trägt diese Galadriel eine Rüstung. Payne und McKay wollen einen bisher nicht verfilmten Teil von J. R. R. Tolkiens mystischer Geschichte von Mittelerde erzählen.

Amazon Prime Video UK

Der britische Autor schrieb mit Der Herr der Ringe und Der Hobbit einige der meistverkauften Bücher des 20. Jahrhunderts. In dem zu Lebzeiten unvollendeten Silmarillion schreibt er wie ein Historiker über Mittelerde im Ersten und Zweiten Zeitalter. Diese Periode soll auch im Mittelpunkt von Ringe der Macht stehen. Eine Zeit, in der Galadriel als eine von wenigen "das Böse" in Mittelerde voraussah. Sauron wirft seine dunklen Schatten voraus. Tolkien widerspricht sich dabei immer wieder selbst, genau wie es in der realen Geschichtsschreibung nicht die eine richtige Version geben kann.

Die Mythen von Mittelerde

Herr der Ringe hat noch Jahrzehnte nach der Veröffentlichung der Bücher und Filme eine riesige Fangemeinschaft, ganz ohne das Wiederauflebenlassen durch Amazon. Tolkiens Hang zu Details wurde auch von seinen Fans übernommen. Man kennt die Mythen von Mittelerde, die elbische Sprache Sindarin wird gelernt und teilweise bei Treffen gesprochen. Das mag für viele wie eine winzige Nische für Nerds wirken, ist aber ein Hobby wie jedes andere. Wird dieses echte Interesse von Filmstudios nicht respektiert, löst das Skepsis aus.

Diese Skepsis bleibt wohl, bis die ersten Folgen von Ringe der Macht veröffentlicht werden. Wie sieht dieses Tolkien-Universum aus, für das Amazon rund 60 Millionen Dollar pro Folge ausgegeben haben soll? Galadriel könnte den Fans schon ihren Eindruck schildern, sieht die mächtige Elbin doch in die Zukunft. (Astrid Wenz, 29.8.2022)