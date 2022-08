Der Angreifer hatte ein Gebäude in Brand gesteckt, in dem er vermutlich wohnte. Er wurde von der Polizei getötet

Foto: AP / Brett Coomer

Ein Mann hat in Houston im US-Staat Texas ein Gebäude in Brand gesteckt und dann auf flüchtende Bewohner geschossen, bevor er von der Polizei getötet wurde. Insgesamt gab es vier Tote, darunter der Angreifer. Laut Polizeiangaben wohnte der Mann vermutlich in dem Gebäude, hatte aber kürzlich einen Räumungsbescheid erhalten. (APA, 28.8.2022)