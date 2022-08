Wien Energie braucht Hilfe, um Strom für die Zukunft einkaufen zu können. Foto: APA/dpa/Sina Schuldt

Paukenschlag beim Energiegipfel der Bundesregierung am Sonntagabend: Wie die ZIB2 des ORF berichtete, braucht das Energieversorgungsunternehmen der Stadt Wien, die Wien Energie, liquide Mittel, um Verträge abzuschließen, mit denen sie die Versorgungssicherheit künftig sicherstellen kann. Dabei geht es den Kauf sogenannter Futures.

Das bestätigte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) in dem ORF-Beitrag. Die Wien Energie müsse Sicherheiten hinterlegen, um die Geschäfte abschließen zu können, dafür fehlten ihr derzeit die Mittel. Es gehe um 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro, genauere Zahlen kenne man aber noch nicht, so der Minister. Derzeit sei nicht klar, ob Eigentümer Stadt Wien die nötigen Mittel bereitstellen könne. Sollte dem nicht so sein, wäre die Regierung bereit, dem Unternehmen beizuspringen, erklärte der Finanzminister sinngemäß. Er betonte aber, dass es keine Versorgungsprobleme gebe. Wien Energie betonte gegenüber der ZIB2, zahlungsfähig zu sein. Die Sicherheiten, um die es geht, würden zurückkommen, sobald die Handelsgeschäfte abgewickelt seien. Als Grund für das Problem nennt der Versorger die zuletzt stark gestiegenen Strompreise. (red, 28.8.2022)