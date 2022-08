Ein Teil der Schülerinnen und Schüler in Salzburg hat die Abschlussprüfung nicht bestanden, der Großteil kam jedoch erst gar nicht zur Prüfung

Insgesamt 110 Schüler in Salzburg müssen das Schuljahr nach dem Heimunterricht laut Bildungslandesrätin Gutschi wiederholen. Foto: imago images/photothek

Salzburg – Wegen der Corona-Maßnahmen in den Klassen haben im vergangenen Schuljahr mehr Eltern als üblich ihre Kinder von den Schulen abgemeldet und sie zu Hause unterrichtet. Um in die nächste Schulstufe zu kommen, müssen die Schülerinnen und Schüler am Ende des Schuljahres eine Externistenprüfung ablegen. Im Bundesland Salzburg fielen dabei 23 Prüflinge durch. 87 erschienen gar nicht zur Prüfung. Insgesamt wurden im letzten Schuljahr laut ORF 273 Schülerinnen und Schüler im Bundesland heimunterrichtet.

Die insgesamt 110 betroffenen Kinder und Jugendlichen müssten das Schuljahr in der Schule wiederholen, wie Bildungslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) in einem Beitrag des ORF zitiert wird. Ein Fernbleiben würde nicht toleriert und behördliche Maßnahmen nach sich ziehen. (wisa, 29.8.2022)