Probleme im österreichischen Internet – und schuld daran ist eine überzogene Netzsperre. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Netzsperren sind von jeher eine ziemlich umstrittene Maßnahme. Immerhin sollen sie dafür sorgen, dass einzelne Webseiten aus dem heimischen Internet gar nicht mehr zu erreichen sind. Eine Praxis, die allerdings alles andere als unumstritten ist, stellt sie doch einen massiven Eingriff in die Netzinfrastruktur dar, der auch unerwünschte Nebeneffekte haben könnte, wie Kritiker seit Jahren warnen. Nun ist genau dieser Fall eingetreten.



Ablauf

Eine von einem Urheberrechtsvertreter beantragte Netzsperre führt seit Sonntag zu Verbindungsproblemen bei einzelnen österreichischen Providern. Eine "LSG – Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GesmbH" genannte Firma hatte eine Reihe von IP-Adressen des viel genutzten Cloud-Anbieters Cloudflare auf die Blockliste setzen lassen – und diese wurde offenbar von vielen Providern einfach unüberprüft übernommen.

Das Ergebnis: Viele legitime Seiten gingen plötzlich nicht mehr oder machten zumindest Probleme. Das ist nicht weiter verwunderlich, wenn man weiß, dass Dienste wie jene von Cloudflare dieselben IPs für viele Services verwenden, sie zu sperren also logischerweise zu Fehlern führen muss. Zu den Providern, die die Sperren einfach so übernommen haben, gehören etwa Liwest, Magenta sowie A1 und all seine Tochterunternehmen. Auch Hot soll betroffen sein.

Verwunderung

Aufgefallen war das Ganze zunächst Nutzern von LTEForum.at, wo sich ein Poster wunderte, warum der Onlineshop preis-zone.com nicht mehr erreichbar ist. Eine weitere Nachforschung förderte dann die Ursache zutage: Auf der von Liwest öffentlich gemachten Liste mit Einträgen für Netzsperren finden sich seit Sonntag einige IP-Adressen von Cloudflare.

Eigentliches Ziel dieser Maßnahme scheint eine Musikstreamingplattform namens Canna Power zu sein. Jedenfalls findet sich deren Adresse vor den problematischen IPs in der Sperrliste. Das kommt nicht ganz überraschend, sind doch bisher fast ausschließlich Webseiten, die gegen Urheberrechte verstoßen oder zumindest dabei behilflich zu sein, Ziel von Netzsperren. Die prominentesten Beispiele hierfür sind etwa der Bittorrent-Tracker Piratebay oder die Streamingseite Kinox.to.

Ziel

Was bei der neuen Sperre ebenfalls verwundert: Zum ersten Mal kommen dabei gezielte Sperren gegen einzelne IP-Adressen – also jene Zahlenkombination, die – sehr vereinfacht gesagt – jedem Rechner im Internet zugeordnet ist, zum Einsatz. Das Problem: Beim Cloud-Hosting teilen sich oft viele Rechner eine IP-Adresse, zudem wechselt diese auch regelmäßig.

Scharfe Kritik übt denn auch Thomas Lohninger von der Grundrechts-NGO Epicenter Works auf Twitter. Man habe schon vor dem Inkrafttreten des neuen Telekommunikationsgesetzes vor einem solch unvermeidlichen "Overblocking" durch Netzsperren gegen IP-Adressen gewarnt.

Klassischer Weg

Bisher beschränkten sich solche Netzsperren auf sogenannte DNS-Sperren, bei denen nur der Domainname – also die lesbare Adresse wie kinox.to – blockiert wird. Das ist aber auch sehr einfach auszutricken. Die Nutzer müssen einfach nur einen anderen DNS-Anbieter verwenden, die DNS-Angebote von Cloudflare, Google und anderen sind nämlich alle von Netzsperren auf dieser Ebene nicht betroffen.

Im aktuellen Fall ist die Sperre aber kaum schwerer zu umgehen, es reicht, einen VPN-Service zu verwenden. Wer aktuell Probleme hat, gewisse Webseiten zu erreichen, kann entsprechend auch auf diesen Ausweg zurückgreifen. Für technisch halbwegs versierte Nutzer wird es also weiterhin kein Problem sein, die von einer Netzsperre betroffenen Webseiten zu erreichen, während über all das gar nichts wissenden Usern durch das aktuelle Overblocking nun der Zugriff auf ganz reguläre Seiten erschwert wird.

Eine Anfrage des STANDARD bei mehreren österreichischen Providern läuft derzeit noch. (Andreas Proschofsky, 29.8.2022)