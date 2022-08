Seine Late-Night-Shows strotzten vor politisch inkorrekten Sagern. Was denkt Harald Schmidt über die Winnetou-Debatte? Ein Gespräch anlässlich seines Volksopernauftritts

Als Late-Night-Talker erlangte er Kultstatus: Seitdem Harald Schmidt nicht mehr so oft im Fernsehen zu sehen ist, tritt er bevorzugt im Theater auf. Ab Samstag spielt er an der Wiener Volksoper Ludwig XV. in der Operette "Die Dubarry". Standard-Kulturchef Stephan Hilpold traf den 65-Jährigen auf der Probebühne der Volksoper zu einem Gespräch über Winnetou, politisch inkorrekte Witze und die Frage, wie viel der Entertainer jetzt wirklich Rente kriegt.