Das SUV-Coupé vom T-Cross macht eine gute Figur, und er eignet sich nicht als Zielobjekt für SUV-Hasser: Er ist einen Tick kleiner als ein Golf.

So niedlich und schon ein SUV. Wenn das nur alle wüssten. Denn den SUV sieht man dem VW Taigo kaum noch an. Geländegängig ist er in der Praxis eigentlich nicht, eine Andeutung in dieser Richtung sind die mit Plastik ausgekleideten Kotflügel, aber sonst würde man diesen Wagen wohl kaum von der Straße runter über Stock und Stein jagen.

Sauber, aufgeräumt, schnörkellos, und man kennt sich gleich aus. Andererseits ist das manchen vielleicht doch eine Spur zu nüchtern. Foto: Andreas Stockinger

Der Taigo ist mit einem überraschend großen Kofferraum ausgestattet. Foto: Andreas Stockinger

Neben T-Cross und T-Roc ist der Taigo jetzt der dritte kleine(re) SUV von Volkswagen. Und eigentlich, wenn man das ganz korrekt zitieren mag, ist der Taigo ein SUV-Coupé, das ist gerade sehr in und schick. Das Coupé nimmt man dem Taigo schon eher ab, der Wagen ist flach, das Heck senkt sich in nahezu sportlicher Manier zu seinem Ende herab.

Ansonsten ist das ein VW mit den Vorzügen von VW, auch mit ein paar Nachteilen. Der 3-Zylinder-Motor mit einem Liter Hubraum geht bei dieser Größe ganz in Ordnung, damit kommt man gut voran, ohne ins Radar gedrängt zu werden. Das fantastische Doppelkupplungsgetriebe sorgt für ein zügiges, vor allem aber sehr kommodes Vorankommen und überspielt die Brustschwäche von 110 PS.

Ausreichend Platz

110 PS, drei Zylinder, ein Liter Hubraum – Sie ahnen es schon: Hier soll gespart werden. Ein kleines, feines Motörchen. Und jetzt werfen wir einen Blick auf den Verbrauch: Mit weniger als sieben Liter auf hundert Kilometer ist dieser Taigo kaum zu fahren. Der Motor muss sich einfach zu sehr anstrengen, das schlägt sich in einem Verbrauch nieder, der zwar keine Katastrophe, aber definitiv nicht sparsam ist.

Was am Taigo zu loben ist: Ein pfiffiges Auto, kompakt in den Ausmaßen, dabei aber mit einem überraschend großen Kofferraum ausgestattet – von 370 Litern in Normalstellung der Rücksitze bis hin zu 1190 Litern maximal. Die Möglichkeit, hier einiges unterzubringen und leicht einzuladen, macht den Taigo eindeutig familientauglich, macht ihn aber auch für reisewillige Singles und Paare attraktiv.

Platz ist auch ausreichend für Fahrer und Passagiere vorhanden, das ist klares Plus. Was insbesondere in der Stadt positiv auffällt und den Taigo spürbar von größeren Brüdern und Schwestern unterscheidet: Er ist wirklich leichtfüßig und wendig, das merkt man in Kurven und Garagen. Ausstattung ist sehr okay, der Preis ist VW, also nicht nachgeworfen, aber doch sehr fair. (Michael Völker, 31.8.2022)