Hillary Clinton beim Abshaken. Foto: APA/AFP/STR

Nach Kritik wegen eines Partyvideos hat die finnische Regierungschefin Sanna Marin prominente Unterstützung erhalten: Die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton veröffentlichte am Sonntag auf Twitter ein Foto, das sie beim ausgelassenen Tanzen zeigt. "Das bin ich in Cartagena, wo ich als Außenministerin für ein Treffen war", kommentierte Clinton das im April 2012 in Kolumbien aufgenommene Bild. "Tanz weiter, @marinsanna", fügte sie an Marin gerichtet hinzu.

Die angesprochene finnische Ministerpräsidentin reagierte schon wenig später auf Clintons Rückendeckung. "Danke, Hillary Clinton", schrieb Marin auf Twitter und versah die Botschaft mit einem roten Herzen.

Marin geriet in die Kritik, nachdem ein Video in die Öffentlichkeit geraten war, das sie tanzend und feiernd mit Freunden zeigt. Marin hatte daraufhin ihr Recht auf Privatleben verteidigt und betont, sie habe bisher "nicht einen einzigen Arbeitstag" versäumt.

Die 36-jährige Sozialdemokratin ist die jüngste Ministerpräsidentin in der Geschichte Finnlands. Bei ihrem Amtsantritt 2019 war sie mit 34 Jahren die jüngste Regierungschefin der Welt. Hillary Clinton war zwischen 2009 und 2013 unter Präsident Barack Obama US-Außenministerin. (APA, 29.8.2022)