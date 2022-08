Die Tomatensaison neigt sich ihrem Ende zu. Am besten fängt man ihren Geschmack – und den des Sommers – in einer einfachen Tomatensauce ein

Nudeln mit Tomatensauce: Was so lapidar und plump klingt, ist in Wirklichkeit ein Gericht, das vor Geschmack nur so strotzt. Mit den richtigen Zutaten gelingt eine runde, kräftige und frische Sauce. Und mit richtigen Zutaten ist gemeint: sehr reife Tomaten, die von der Sommersonne geküsst wurden.

Denn jetzt, am Ende der warmen Jahreszeit, schmeckt das Gemüse am vollsten und aromatischsten. Roh passen Tomaten ungemein gut als Salat mit Mozzarella oder in einem Sandwich (zum Beispiel BLT), aber auch in einer Tarte gebacken. Eingekocht entfalten Paradeiser ihr volles Potenzial in Suppen oder Saucen.

Spaghetti al Pomodoro. Foto: Kevin Recher

Einfache, aber vielseitige Sauce



In diesem Rezept kommt bis auf reife Tomaten nur Öl, Salz und Knoblauch in die Sauce. Ich verwende viel Knoblauch (Ich liebe Knoblauch!) und belasse ihn auch in der Sauce, man kann aber je nach Geschmack mehr oder weniger verwenden und ihn nach dem Anschwitzen entfernen. Abgeschmeckt wird die Tomatensauce von mir noch mit Basilikum, ansonsten bleibt die Pomodoro-Sauce in ihrer pursten Form erhalten. Andere Rezepte lassen das Kraut weg, wieder andere geben dafür Sardellenfilets zu Beginn in das heiße Öl, um der Sauce den gewissen Umami-Kick zu verleihen, oder fügen Tomatenmark und Zucker bei, damit die Paradeiser ihr Aroma entfalten. Das Rezept ist dahingehend äußerst variabel.



Ein Kniff, den ich von der "New York Times" aufgegriffen habe: Die Nudeln zwei bis drei Minuten früher aus dem kochenden Wasser nehmen und in der Sauce al dente kochen, dadurch nehmen sie etwas von der Paradeissauce auf und schmecken noch besser.



Zutaten (für ca. 4 Personen)

100 ml Olivenöl



ca. 1,3 kg Tomaten

4-6 Knoblauchzehen, zerdrückt



Salz

Basilikum



Pasta