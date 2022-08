Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen ist seit Sonntag zurückgegangen. Foto: imago images/Emmanuele Contini

Wien – Die Behörden haben am Montag 2.708 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit ist die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen zurückgegangen. Derzeit befinden sich 1.091 mit dem Coronavirus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 66 auf Intensivstationen betreut. Eine Person ist in den vergangenen 24 Stunden im Zusammengang mit einer Sars-CoV-2-Infektion verstorben.

Neuinfektionen in den Bundesländern

Kärnten: 283

Niederösterreich: 676

Oberösterreich: 401

Salzburg: 154

Steiermark: 190

Tirol: 116

Vorarlberg: 91

Wien: 693

(APA, red, 29.8.2022)