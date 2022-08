Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen ist seit dem Vortag zurückgegangen. Foto: imago images/Emmanuele Contini

Wien – Die Behörden haben am Montag 2.708 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit ist die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen zurückgegangen. Derzeit befinden sich 1.091 mit dem Corona-Virus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 66 auf Intensivstationen betreut. Eine Person ist in den vergangenen 24 Stunden im Zusammengang mit einer Sars-Cov-2-Infektion verstorben.

Neuinfektionen in den Bundesländern

Kärnten: 283

Niederösterreich: 676

Oberösterreich: 401

Salzburg: 154

Steiermark: 190

Tirol: 116

Vorarlberg: 91

Wien: 693

(APA, red, 29.8.2022)