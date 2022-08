Wer nicht ins Ausland verreist und lieber zu Hause Urlaub macht oder am Wochenende unterwegs ist, kennt sie meist, die schönsten Ecken Österreichs. Dabei bietet jedes Bundesland ganz unterschiedliche Möglichkeiten für Aktivitäten. In den Sommermonaten bis in den späten Herbst hinein liegen vor allem Wanderungen vorne mit dabei, wenn es darum geht, die Landschaft zu genießen und sich gleichzeitig körperlich zu betätigen.

Wie oft sind Sie in den Bergen unterwegs? Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Dabei ist die Auswahl schier unendlich. Ob einfache und kurze Wanderungen, die auch für Familien gut geeignet sind, über etwas anspruchsvollere Tagestouren bis hin zu mehrtägigen Wanderungen im Hochgebirge – je nachdem, welche Ansprüche man hat und welche körperlichen Voraussetzungen man mitbringt, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Aber auch in flacheren Gefilden kann man beispielsweise Seeumwanderungen oder Wege entlang von Flüssen oder in Auen als Ausflugsziele wählen.

Wesentlich ist jedenfalls, sich vorab über die angestrebte Wanderung zu informieren, die Wetterlage zu checken, ausreichend Wasser und Jause mitzunehmen und für entsprechende Ausrüstung wie gutes Schuhwerk oder Sonnenschutz zu sorgen.

Welche Wanderungen können Sie empfehlen?

In welchen Gegenden sind Sie am liebsten unterwegs? Welche Gipfel haben Sie bereits erklommen? Welche Bergtouren haben Sie an Ihre körperlichen Grenzen gebracht? Welche würden Sie jedenfalls empfehlen, von welchen eher abraten? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Tipps im Forum! (mawa, 30.8.2022)