Die Devise für die roten Heimtrikots mit weißem V-Ausschnitt lautet "Wir sind das Herzstück", auswärts wird künftig in Weiß gespielt: "Wir sind die Zukunft"

Wien – Österreichs Fußballnationalteams gehen mit neuen Trikots in die nächste Länderspielphase. "Sie vereinen Nostalgie mit modernem Design und bringen dabei innovative Features auf den Fußballplatz", hieß es in einer Aussendung des ÖFB. Die Devise für die roten Heimtrikots mit weißem V-Ausschnitt lautet "Wir sind das Herzstück". Die Auswärtstrikots stehen für "Wir sind die Zukunft". Sie sind weiß, haben ein rot-weiß-rotes Bündchen am Ärmel und ein Hexagon auf der Brust.

Daham. Foto: ÖFB

Nicht daham. Obwohl das Setting anderes vermuten lässt. Foto: ÖFB

Laut Ausstatter Puma sollen die Trikots um 44 Prozent leichter und dynamischer als jedes andere Trikot der Marke sein. So gesehen müsst es mit der EM-Qualifikation hinhauen. Die Heim- und Auswärtstrikots des ÖFB sind am 29. und 30. August exklusiv im Pre-Sale im ÖFB-Onlineshop erhältlich sowie ab dem 1. September im Handel verfügbar. (APA, 29.8.2022)