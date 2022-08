In dieser Galerie: 2 Bilder Auf den Spuren von Diego Maradona. Foto: APA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA Victor Osimhen soll nach Manchester gelotst werden. Foto: APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

Manchester – Der Portugiese Cristiano Ronaldo von Manchester United wird italienischen Medienberichten zufolge Napoli angeboten. Wie die "Gazzetta dello Sport" und der "Corriere dello Sport" am Montag meldeten, arbeite Ronaldos Berater Jorge Mendes an einem Tauschgeschäft zwischen den Fußballvereinen aus der Premier League und der Serie A. Demnach könnte der fünffache Weltfußballer zu Napoli wechseln, falls die Italiener ihren heftig umworbenen Stürmer Victor Osimhen an ManUnited abgeben.

Ein derartiger Deal könnte schwierig zu bewerkstelligen sein: Napoli verlangt laut den Berichten deutlich mehr als 100 Mio. Euro Ablöse für den 23-jährigen Nigerianer – dabei steht Manchester offenbar kurz vor einem Abschluss mit dem brasilianischen Flügelstürmer Antony von Ajax Amsterdam, der die Engländer rund 100 Millionen Euro kosten soll. Darüber hinaus wolle Napoli Ronaldo nur dann auf Leihbasis haben, wenn der Großteil von dessen Gehalt weiter von Manchester United bezahlt werde, hieß es.

Manchesters Trainer Erik ten Hag setzte zuletzt nicht mehr auf Ronaldo und stellte ihn in vier Ligaspielen dreimal nicht in die Startelf. In den vergangenen Wochen hatte es schon einige Spekulationen um einen Weggang des 37-Jährigen gegeben. (APA; 29.8.2022)