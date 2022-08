Auf einer Fähre vor Schwedens Küste ist ein Feuer ausgebrochen (Symbolbild). Foto: AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Vor der schwedischen Küste ist am Montag eine Autofähre mit rund 300 Menschen an Bord in Brand geraten. Laut Schifffahrtsbehörde soll das Feuer unter Kontrolle sein. Man habe aber drei Hubschrauber und sieben Schiffe zu Hilfe geschickt, um bei einer etwaigen nötigen Evakuierung helfen zu können.

Der Brand war laut ersten Angaben auf dem Autodeck ausgebrochen. Der Brandalarm ging um 12:40 Uhr an. Weitere Hintergründe sind noch nicht bekannt. Es ist auch noch unklar, ob es Verletzte gibt oder wie hoch der Sachschaden ist.

Die Stena Scandica war auf dem Weg von der Stadt lettischen Stadt Ventpils nach Nynäshamn. (red, 29.8.2022)

