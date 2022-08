Nach seinem Wanderunfall meldet sich Alexander Van der Bellen mit einer Videobotschaft zurück – Frage und Antwort stellt er dabei selbst. Foto: IMAGO/SEPA.Media / Fotograf: Martin Juen

VDB is back – nach einem Wanderunfall auf dem Kaunergrat in Tirol meldet sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit einem Interview auf Tiktok zurück. Statt Talkshow-Couch und Fernsehkameras führt Van der Bellen allerdings im Schnitt/Gegenschnitt, ein Gespräch mit sich selbst. Auch die Kommentarspalte ist zwiegespalten – vereinzelt liest man Genesungswünsche, vermehrt jedoch Häme und Kritik an der Arbeit des Bundespräsidenten.

Kommentarspalte

Mit einer leichten Gehirnerschütterung und Schürfwunden lag der Bundespräsident vom 21. auf den 22. August eine Nacht im Spital. Am 27. August meldete er sich auf Tiktok zurück: "Back again and stronger than ever Herzlichen Dank an die vielen lieben Besserungswünsche. #vdb #vdb2022 #tiroler #kaunertal #backatwork #comebackstronger", hieß es da in der Videounterschrift.

Als Stilmittel erzählt VDB von seinem Erlebnis im dicken Tiroler Dialekt und bedankt sich nach einem kurzen Mono- oder Dialog (die Konversationsformen verschwimmen im Selbstgespräch) mit direktem Blick in die Kamera für die netten Nachrichten, die ihn erreicht haben. Ein Blick vom Video in die Kommentarspalte trübt die Nettigkeit. Ein User schreibt: "Na Hauptsache euch zweien geht's gut – Österreich grad nicht so", ein anderer Kommentar spricht die österreichische Situation nochmal konkreter an: "Der geht gemütlich wandern und andere können sich die Heizung und den Strom nicht mehr leisten! Danke für nix." Manche Kommentare begeben sich selbst auf eine Gratwanderung: "Respekt und alles Gute dem Menschen und dem Alter, aber als Präsident haben Sie Österreich und seine Bürger in den letzten Jahren im Stich gelassen."

Bundespräsidentschaftskandidat Gerald Grosz kommentiert mit einer Videonachricht:

Corona, Klimakrise und Kritik

Zuletzt hat Van der Bellen aber mit einem anderen Tiktok-Video für Aufsehen gesorgt. Im Interview mit den "Salzburger Nachrichten" hat der Bundespräsident auf die Frage, was "junge Menschen, die von der Teuerung besonders betroffen sind, im Winter tun sollen, wenn sie sich das Leben nicht mehr leisten können", eine recht wenig zufriedenstellende Antwort gegeben. "Es ist für uns alle schwierig, und wenn jemand über kein eigenes Einkommen verfügt, ist es halt noch einmal härter. Zähne zusammenbeißen. Es wird schon irgendwie gehen."

Mehr als versöhnliche und bestätigende Worte im Web wird Van der Bellen wohl eine Stimme an der Wahlurne freuen. Nichtsdestotrotz: Das ein oder andere "Liebe Ihre Vids" und "Sie sind super" wird bei der Genesung zumindest Balsam für die Seele sein. (smw, 29.8.2022)