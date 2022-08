Der "Time Out"-Verlag hat gerade die coolsten Straßen der Welt gekürt. Foto: iStockphoto

Der "Time Out"-Verlag zapft regelmäßig Expertenwissen an, um Reisenden Insidertipps anbieten zu können. Im Rahmen des "Time Out"-Index werden etwa Bewohner einer Stadt und Vielreisende befragt, welche Orte sie dort besonders empfehlen können. Zuletzt wurde dabei auch unter 20.000 Teilnehmern der Umfrage erhoben, welche Straßen zum Einkaufen, wegen ihrer tollen Lokale oder kulturellen Besonderheiten einen Besuch lohnen.

Für den 2022er-Index ist dabei eine Übersicht der 33 coolsten Straßen weltweit herausgekommen, die allesamt einen Mikrokosmos in den Metropolen darstellen. Wir präsentieren die zehn interessantesten Straßen samt lokalen Tipps, zu denen auch zwei in Europa zählen:

Platz 10: Hayes Street, San Francisco

Der Stadtteil Hayes Valley ist nach einem längeren Dornröschenschlaf in den letzten Jahren wieder zu einem der trendigsten Viertel von San Francisco geworden. Time Out empfiehlt, dort lokale Shops wie Rare Device zu besuchen, einen lässigen Lunch im Mano zu genießen und einen super Barista-Kaffee bei Ritual Coffee zu probieren.

Platz 9: Oranienstraße, Berlin

Oranienstraße und Oranienplatz zählen zu den klingenden Namen in Berliner Hipster-Ohren. Dennoch hat sich die Gegend eine gewisse Rauheit bewahrt, die auch bei Einheimischen immer noch ankommt. Time Out ist dort mit dem Adana Grillhaus auf eines der unzähligen guten türkischen Lokale aufmerksam geworden, im Plattenladen Coretex Records wurden offensichtlich ausgefallene Hardcore- und Punk-Scheiben erstanden, und in der Kultschwulenbar Roses stört sich niemand daran, dass sie auch bei Touristen gut ankommt.

Platz 8: Yaowarat Road, Bangkok

Sie zählt zu den ältesten Durchgangsstraßen der thailändischen Hauptstadt und schlängelt sich mitten durch Chinatown. Das qualifiziert die Yaowarat Road dazu, einige der besten Plätze für Thai-China-Fusionsküche anbieten zu können. Dazu zählt etwa das By Chef Pam, und im Double Dogs Tea Room kommen denn auch die besten Teesorten aus den beiden Ländern in die Tasse. Mit Over The Influence hat die Straße zudem eine wirklich spannende Galerie bekommen.

Platz 7: Tai Ping Shan Street, Hongkong

Tai Ping Shan ist quasi ein Miniviertel im größeren Sheung-Wang-Distrikt und zählt zu den ältesten, aber auch dynamischsten. Hier findet man Fine-Dining-Lokale wie das Embla ebenso wie das Hö-ah, eine Art Teestube, so lässig wie anderswo eine Bar und alte Tempelanlagen wie die Pak Sing Ancestral Hall.



Platz 6: Karangahape Road, Auckland

Die Neuseeländer nennen sie einfach "K-Road". Die Straße gilt als das kreative Herz von Auckland und ist gleichermaßen bei Musikern und anderen Künstlern beliebt. Charakteristisch sind die vielen Vintage-Läden wie Crushes, kleine feine Lokale wie der Italiener Cotto und die zahlreichen Live-Lokale wie The Wine Cellar.

Platz 5: Værnedamsvej, Kopenhagen

Der Værnedamsvej im Viertel Vesterbro wirkt nicht nur auf Dänen wie die Miniversion eines Pariser Quartiers. Auch Besucher schätzen das neue Kopenhagener Lebensgefühl, das von Bistrots wie Les Trois Cochons, einer Weinbar wie Falernum und einer eher italienischen Caffè-Bar wie Granola ausgeht.

Platz 4: Yongkang Street, Taipeh

In der taiwanischen Hauptstadt verdichten sich lokales Handwerk und ausgefallene Kulinarik in der auch für Taipeh einzigartigen Yongkang Street. So serviert etwa das Smoothie House quietschbuntes und superfeines Eis, die "Zhang Men"-Brauerei führt ziemlich ausgefallene Craft-Biersorten, und in den vielen kleinen Handwerksläden überall in der Straße lassen sich ausgefallene Souvenirs finden.

Platz 3: Great Western Road, Glasgow

Glasgows Great Western Road ist insgesamt über 20 Kilometer lang, doch nur zwischen St George’s Cross und den Botanischen Gärten ein echtes Highlight. Auf dem kurzen Abschnitt finden sich Restaurants mit Michelin-Stern ebenso wie die wirklich gute Fisch- und Hendl-Imbissbude Philadelphia. Wer wenig mit skandinavischen Designläden in schottischen Hafenstädten anfangen kann, verdrückt sich hier am besten in den günstigen Pub The Belle.

Platz 2: Gertrude Street, Melbourne

Vor langer, langer Zeit war Gertrude Street eine wenig spektakuläre Durchgangsstraße in der Vorstadt von Melbourne. Heute gelten Fitzroy und die Straße als das Kunstzentrum der australischen Metropole, feine Lokale wie das Poodle als international salonfähig und Bars wie The Everleigh als Luxus aus der Alten Welt.

Platz 1: Rue Wellington, Montreal

Die meisten Insider konnten sich aber wohl auf eine kanadische Straße als weltweit coolste einigen. In der Rue Wellington in Montreal ist das französische Lebensgefühl von Quebec in bekannten Bistros wie dem Paname spürbar, und die Austern sind mit einem kanadischen Dollar pro Stück in der Bar Palco wirklich leistbar. Sogar einen feinsandigen Stadtstrand findet man mit dem Verdun's in dieser Straße. (saum, 30.8.22)