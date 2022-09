Das Prequel zu "Game of Thrones" ist voll mit visuellen Effekten – aber sind sie auch gut und passen in die Story? Wir haben dazu den Experten Kris Staber von Arx Anima befragt

Serienreif Podcast Die Spezialeffekte in "House of the Dragon": Zu viel des Guten?

Der maximale Einsatz von visuellen Effekten war vielleicht die größte Überraschung zum Start von "House of the Dragon", dem Prequel zu "Game of Thrones". Welche Technologien dabei zum Einsatz kamen und ob diese auch gut umgesetzt wurden, weiß Kris Staber. Mit seiner Firma Arx Anima hat er soeben die 3D-Animation für den Film "Rubicon" gemacht, demnächst in den Kinos. (red, 1.9.2022)



Dieser Podcast wird unterstützt von Sky. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Foto: sky