Ist es Hass oder doch Liebe? Patrick Verona (Heath Ledger) und Kat Stratford (Julia Stiles) in "10 Dinge, die ich an Dir hasse", ATV, 20.15 Uhr. Foto: The Walt Disney Company

19.40 DOKUMENTATION

Re: Die Corona-Auswanderer – Eine neue Heimat in Bulgarien Lange wanderten Menschen aus Bulgarien eher ab als zu. Seit der Pandemie hat sich der Trend umgekehrt. Corona-Skeptiker aus aller Welt ziehen plötzlich hierher, das Land hat kaum Corona-Regeln, die Lebenserhaltungskosten sind niedrig. Bis 20.15, Arte

20.15 ROYALER RÜCKBLICK

Universum History: Dianas letzte Nacht Zum heutigen 25. Todestag von Lady Diana blickt die Doku auf das Leben der "Königin der Herzen" zurück. Besonders ihre letzten Stunden und die Umstände, die zu ihrem tragischen Tod führten, sollen geklärt werden. Anschließend ist der Doku-Film The Princess von Ed Perkins zu sehen, in dem ausschließlich zeitgenössisches Archivmaterial verwendet wurde, um ein möglichst authentisches Bild von Diana zu zeichnen. Bis 21.50, ORF 2

20.15 I LOVE YOU, BABY!

10 Dinge, die ich an Dir hasse (10 Things I Hate About You, USA 1999, Gil Junger) Bianca darf erst mit Männern ausgehen, wenn ihre ältere Schwester Kat auch ein Date hat, so will es der übervorsorgliche Vater. Also muss der Draufgänger Patrick Verona her, um Kat zu verführen. Eine moderne Highschool-Variante von Shakespeares Der Widerspenstigen Zähmung, die man allein wegen Heath Ledgers Version von Can’t Take My Eyes Off You gesehen haben sollte. Bis 22.05, ATV

21.40 DOKUMENTATION

Instagram – Das toxische Netzwerk Von der kleinen Fotosharing-App ist heute nicht mehr viel übrig. Die Plattform Instagram ist mittlerweile geprägt von Influencer-Marketing. Auch Privatpersonen laufen Gefahr, in der Bilderflut zu versinken. Gesellschaftliche Entwicklungen werden sichtbar, die Auswirkungen von Instagram sind längst auch im realen Leben spürbar. Bis 23.10, Arte

23.15 LIEBESWIRREN

Der Stadtneurotiker (Annie Hall, USA 1977, Woody Allen) In der stark autobiografisch geprägten Komödie erzählt Woody Allen von der Beziehung des Komikers Alvy Singer (Allen selbst) mit Annie Hall (Diane Keaton). Der Film ist wie eine Gedankenkette erzählt, Zeitsprünge und schnelle Schnitte halten das Publikum auf Trab. Bis 0.45, SWR

0.15 LEBENSMUT

Die Zeit, die man Leben nennt (D/Ö 2008, Sharon von Wietersheim) Der erfolgreiche Jungpianist Luca ist nach einem Autounfall querschnittgelähmt. Erst durch seine Freundschaft mit Rollstuhlfahrer Roderick findet er seinen Lebenswillen wieder. Kostja Ullmann und Hinnerk Schönemann in einem nachdenklichen Film der deutschen Regisseurin. Bis 1.45, ORF 2

1.35 GULASCHKANONE

Ich gelobe (Ö 1995, Wolfgang Murnberger) Maturant Berger rückt zum Grundwehrdienst beim Bundesheer ein. Von seinen Vorgesetzten wird er fertiggemacht, und auch die Saufexzesse mit den Kameraden heitern ihn nicht auf. Den einzigen "Quadratmeter Freiheit" hat er auf der Toilette. Eine Abrechnung mit dem österreichischen Bundesheer. Bis 3.25, ORF 1