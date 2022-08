Aus Versatzstücken des Hofer-Denkmals gemacht: Installation "Für Gott, Kaiser und Vaterland" von Franz Kapfer. Foto: Maria Kirchner

In Zeiten von Denkmalstürzen und -debatten mag das Politikerdenkmal anderswo vielleicht als überholt und Ausdruck eines nicht mehr zeitgemäßen Personenkults gelten – nicht so in Tirol: Erst 2021 hat eine auf dem Innsbrucker Bergisel errichtete Gedenkstätte für "Tiroler Patrioten für Frieden, Recht und Freiheit" prominenten Zuwachs erhalten. Und zwar in Form einer Bronzebüste des Südtiroler Alt-Landeshauptmannes Luis Durnwalder.

Er findet sich hier in Gesellschaft unter anderem von Eduard Wallnöfer, Silvius Magnago und dem Südtiroler Priester und Publizisten Michael Gamper wieder. Tatsächlich Gamper? Er wird einerseits wegen seines Kampfs für die Rechte der deutschsprachigen Bevölkerung in Südtirol geradezu mythisch verehrt. Wegen seiner zeitweiligen Nähe zum Nationalsozialismus und der völkisch-klerikalen Grundierung seiner Schriften betrachtet ihn die historische Forschung allerdings andererseits längst auch kritisch.

Hofer-Denkmal

Bei der von der Tiroler Landesgedächtnisstiftung initiierten und finanzierten Gedenkstätte bleiben derlei Details freilich völlig unerwähnt. Dafür bleibt man mit den durchwegs männlichen Patrioten jenem patriarchalen Grundtenor treu, der den Bergisel seit jeher prägt.

Der Schauplatz der 1809 von Andreas Hofer angeführten Freiheitskämpfe gilt als Hort der "Tiroler Identität", die auf dem Bergisel nicht nur mit einem Hofer-Denkmal, sondern auch in einem eigenen Museum namens Tirol-Panorama zelebriert wird.

Dieses hebt nun zwar mittels Kunstinterventionen auch zu einer doch kritischen Betrachtung von Erinnerungskultur und Denkmalpolitik an. Die sich bietende Chance, gleich bei der in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen Patriotengedenkstätte zu beginnen, wurde jedoch leider nicht ergriffen.

Immerhin stellt Franz Kapfers Installation Für Gott, Kaiser und Vaterland den direkten Bezug zum Andreas-Hofer-Denkmal her und auch Details daraus zur Diskussion. Petra Gerschner rückt ihrerseits wiederum in fragments of future aktuelle Protest- und Widerstandsbewegungen ins Bild.

Was war es noch gleich, dessen man sich hier erinnern soll? Maria Walcher übersetzt diese Frage in eine filigrane Skulptur: Unter einem Glassturz erblickt man ein verknotetes Taschentuch, es ist aus Porzellan gemacht. Es ist ein durchaus poetisches Bild, das auf einem geschmacklosen Flokatiteppich leider ziemlich unglücklich präsentiert wird ...

Etwas hineinschmuggeln

Auf kleine Störfeuer setzt wiederum Performance- und Sprachkünstlerin Esther Strauß: Sie hat Objekte aus der NS-Zeit in den mit "Tirol-typischen" Schaustücken ausgestatteten Ausstellungsbereich geschmuggelt. Zwischen alten Skiern und toten Bibern irritiert nun da und dort ein Hakenkreuz. An die Intervention gekoppelt ist eine von Strauß initiierte Sammelaktion: Objekte aus der Zeit des Nationalsozialismus in Tirol können im Museum abgegeben werden und sollen nach der Prüfung durch Expertinnen und Experten Eingang in die historischen Sammlungen finden. (Ivona Jelcic, 30.8.2022)