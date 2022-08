Ein Rausch der visuellen Effekte kündigt sich für "Herr der Ringe – Ringe der Macht" an. Die Mitglieder der Tolkien-Gesellschaften aller Welt werden das streng beobachten. Foto: Amazon Prime Studios

Hier sind die Mediennews vom Montag:

Tolkien-Fans beobachten Amazons "Ringe der Macht" mit "Argusaugen" – Der Vorsitzende der deutschen Tolkien-Gesellschaft, Tobias M. Eckrich, ist vor dem Start des Prequels von "Herr der Ringe" am 2. September bei Amazon Prime "realistisch optimistisch"

Finanzminister in der Finsternis: Krisen-Setting für Brunner in der "ZiB 2" – Wenn es ernst ist, bleibt es dunkel. So informierte Magnus Brunner am Sonntag über die Schwierigkeiten der Wien Energie

Millionenklage: "Zackzack" sieht Erfolg gegen René Benkos Signa – Das Onlineportal muss auf seiner Seite einen Widerruf veröffentlichen, allerdings nicht auf eigene Kosten in anderen Medien

Traummann Armin Wolf: "Liebesg'schichten und Heiratssachen" am Montag im ORF – Das Allerwichtigste bei der Partnersuche ist das Setzen von Prioritäten. Man muss wissen, was man will oder – noch besser – nicht will. Zu sehen am Montag um 20.15 Uhr auf ORF 2

Die Elbin Galadriel – Herrin der Ringe – Ab 2. September traut sich in der Amazon-Prime-Serie "Die Ringe der Macht" die Waliserin Morfydd Clark an das Erbe Cate Blanchetts aus "Herr der Ringe" heran. Ein schweres Erbe

Werberat kritisiert AUA-Werbung zu "CO2-neutralen Flügen" – Der Rat sieht den Ethik-Kodex der Branche "nicht ausreichend sensibel umgesetzt"

Sommergespräch mit Rendi-Wagner, Der Hobbit, Zack, Prack Quiz – TV-Tipps für Montag – Re: Sterneküche statt Sozialamt, Frances Ha, Held:innen des Spitals, Afghanistan im Griff der Taliban, Magie der Museen, Berlin, eine einsame Stadt – dazu die Radiotipps

