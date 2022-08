Nicht nur der ukrainische Präsident trägt sie. Kaum eine Hose ist derzeit so populär wie das Modell mit den seitlich aufgesetzten Taschen

Sie ist um ihre Vielseitigkeit zu beneiden. Die Cargohose kann Modewoche wie Großraumbüro. Sie kann sexy und im Zweifelsfall zupackend. Aber nicht nur das. Der ukrainische Präsident hat im vergangenen halben Jahr bewiesen, dass sie sogar auf dem politischen Parkett funktioniert. Zwischen den glattgebügelten Anzughosen gibt sie das militärgrüne Mahnmal: Vergesst uns nicht! Klar, dass Wolodymyr Selenskyj für Fotos in der "Vogue" seiner Uniform treu blieb.

Ende Juli posierte Wolodymyr Selenskyj mit seiner Frau Olena für die "Vogue" – er blieb seiner Cargohose treu.

Ihre zupackende Art und ihren Sinn fürs Praktische schätzen längst nicht mehr nur Männer mit Vorliebe für Hosen in Dreiviertellänge. Avril Lavigne zum Beispiel trug eben erst bei den MTV Music Awards eine geräumige Hose von Versace: schwarz mit mindestens drei aufgesetzten Taschen. Fans der Musikerin wissen, dass Lavigne einen Auftritt aus der Vergangenheit zitiert. Vor ziemlich genau 20 Jahren hatte sie bei jener Veranstaltung Cargohose mit Krawatte kombiniert. Dass auch Kim Kardashian die funktionalen Hosen in ihren Kleiderschrank aufgenommen hat? Eh klar. Die deutsche "Elle" formulierte es so: "Diese Hose aus den 2000ern ist als Modetrend der Liebling der Stars."

Und so verwundert es wenig, dass auf der Modewoche in Kopenhagen kaum eine Moderedakteurin, kaum ein Stylist auf eine geräumige, tief sitzende Cargohose verzichten wollte. Mit dem Modell Selenskyj haben sie nur mehr die funktionale Ausstattung gemein: Aus den Hosenbünden blitzten bloße Bäuche und Stringtangas. Man könnte meinen, Topf und Deckel haben wieder zueinandergefunden: Die praktische Hose ist der aktuelle Traumpartner von Vertretern der neuen Sexyness.

Obenrum frei: So wurde die Cargohose auf der Fashionweek in Kopenhagen getragen. Foto: Claire Guillon / Camera Press / picturedesk.com

Der Onlinehändler Zalando weiß: Cargohosen müssen nicht beige und grün daherkommen. Foto: Zalando

Wer nun schlagartig realisiert, noch keine praktische Hose zu besitzen, muss nicht in Outdoor-Shops stöbern. Die Regale der Retailer sind befüllt mit Cargohosen. Damit die Kundschaft auf den Geschmack kommt, inszeniert der H&M-Ableger Monki ein Model als Doppelgängerin von Franka Potente in "Lola rennt". Einige werden sich erinnern: Der Film von Tom Tykwer kam 1998 in die Kinos. Die ausgehenden Neunziger-, beginnenden Nuller-Jahre sind die Stilvorlage für das Comeback der Hose mit den vielen Taschen.

Ein Mensch kann nicht genügend Taschen haben: Cargohose von Monki. Foto: Monki

Mal schauen, wie lang die Begeisterung noch anhält. Hier und da wird ja bereits das Comeback der Skinny Jeans und Hunter-Boots heraufbeschworen. Dann wären wir im Jahr 2005 angekommen, endlich! (Anne Feldkamp, 31.8.2022)