Kontra

von Michael Möseneder

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Die Verarbeitung von Lehm und Ton war natürlich eine epochale Menschheitsleistung. Ohne geformten Gatsch müssten wir noch immer aus den Handflächen trinken und Vorräte in Erdlöchern verbuddeln. Was aber nichts daran ändert, dass ich mit Töpferkursen nichts anfangen kann. Da ich nämlich eine ausgeprägte Fähigkeit zur Selbsterkenntnis habe und weiß, wenn ich etwas nicht kann.

Es ist ja nicht so, dass ich noch nie so einen Klumpen geknetet und in einen Gegenstand verwandelt hätte. Irgendwo bei meinen Eltern steht der giftgrün lackierte Aschenbecher wohl noch herum, den ich in der Volksschule produziert habe.

Benutzen kann man das Ding halt nicht, da der Boden uneben ist und die Ablagekerben zu groß sind. Im Werkunterricht musste ich aber nix dafür zahlen, ein nur zu Dekorationszwecken geeignetes Werk herzustellen. 40 Jahre später wird mich also niemand überreden können, dafür Geld auszugeben. (RONDO, 4.9.2022)