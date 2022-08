In dieser Galerie: 2 Bilder In Niederösterreich werden keine symptomlos infizierten Lehrkräfte in den Pflichtschulen stehen. Foto: APA/Eva Manhart Niederösterreichs Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Foto: APA / Herbert Neubauer

Am kommenden Montag starten die Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ins neue Schuljahr. Durchaus überraschend ist, dass im Pflichtschulbereich für alle Lehrkräfte die gleichen Corona-Regeln gelten. Denn auch Niederösterreich wird von der vom Bildungsministerium erarbeiteten Regelung, dass auch Corona-positive, aber symptomlose Pädagoginnen und Pädagogen mit FFP2-Maske unterrichten können, "keinen Gebrauch machen", wie ein Sprecher der Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) am Montagabend in einer knappen Stellungnahme dem STANDARD sagte. Damit stehen in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland keine Corona-positiven Pflichtschullehrer in den Klassen.

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) hatte hingegen zuvor bekanntgegeben, dass in Schulen ab der Sekundarstufe I (Mittelschule, AHS-Unterstufe) österreichweit symptomlose Lehrkräfte mit Maske unterrichten werden. Diese Schulen fallen in Bundeskompetenz. "Es gibt keinen Grund, den Bildungsbereich anders zu behandeln als andere Lebensbereiche", sagte Polaschek. An Pflichtschulen, wo die Länder Dienstgeber der Lehrkräfte sind, können die Bundesländer aber andere Regelungen treffen. Für sinnvoll hielt Polaschek diese "Insellösungen" aber nicht. Für eine solche "Insellösung" hat sich nun aber eben auch Niederösterreich – mit einem von der ÖVP geführten Bildungsressort – entschieden.

Infizierte Kinder ab elf Jahren dürfen in die Schule

Zu den neuen Vorgaben des Bundes zählt auch, dass infizierte Kinder mit FFP2-Maske am regulären Unterricht teilnehmen dürfen, sofern sie keine Symptome verspüren. Ausgenommen davon sind die Volksschulen; dort gilt ein Betretungsverbot für Corona-positive Schülerinnen und Schüler.

Das führt also in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland zur Situation, dass zwar infizierte Lehrkräfte etwa in Neuen Mittelschulen (NMS) nicht unterrichten dürfen – Infizierte Schülerinnen und Schüler ab elf Jahren können aber sehr wohl mit FFP2-Maske zum Unterricht in eine NMS kommen.

Für alle, die mit einer Corona-Infektion in die Schule kommen, müssen laut Bundesregeln eigene Pausenräume eingerichtet werden, in denen Betroffene ihre Masken abnehmen können. (David Krutzler, 29.8.2022)