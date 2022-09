Explorer von BD Barcelona

Vasenkollektion Explorer Foto: Hersteller

Der spanische Künstler und Designer Jaime Hayon ist für seine fantasievollen, farbenfrohen sowie etwas verrückten Entwürfe bekannt. Seine neue Vasenkollektion mit dem Namen Explorer soll an Raketen erinnern, die zur Erforschung des Mondes und anderer Himmelskörper ins Weltall geschickt wurden. Die abgerundeten Formen der drei Vasen ergeben gemeinsam mit den gewählten Farbtönen ein sehr verspieltes Bild. Allerdings erfordere die handwerkliche Umsetzung seiner Kollektion großes Geschick, erklärt Hayon. Denn einfach sei es nicht, ein rundes Keramikstück mit den Kurven des Vasenkörpers präzise zu verbinden. Ab 600 Euro

www.bdbarcelona.com





Vertex von Vista Alegre

Porzellankollektion Vertex Foto: Hersteller

Die Grenzen des Machbaren lotet der britische Designer Ross Lovegrove mit seiner Porzellankollektion Vertex für Vista Alegre aus. Das portugiesische Traditionsunternehmen stellt die Vasen aus flüssigem Biskuitporzellan in einer rotierenden Gipsform her, anschließend werden sie in Handarbeit feinpoliert. Ihr skulpturales Design veranschaulicht die Rotationskraft, durch die es entsteht. Durch die Gestalt der dynamisch wirkenden Gefäße stellt die Fertigung eine ganz besondere, technische Herausforderung dar, die den Betrachter staunen lässt. Vertex ist in drei Größen und Formen erhältlich. Ab 700 Euro

http://www.vistaalegre.com





Tambour von Magis

Couchtische von Tambour Foto: Hersteller

Für Innenräume wie den Outdoorbereich eignet sich die neue Variante der Couchtische von Tambour, die Ronan und Erwan Bouroullec entworfen haben. Ihre Tischplatten in Form von Dreiecken oder Rauten sind aus Feinsteinzeug in den natürlichen Farbtönen Weiß, Grün, Hellblau und Terrakotta gefertigt. Sie liegen auf einem leichten Gestell aus Aluminiumdruckguss, das poliert ist für den Einsatz im Innenbereich oder durch eine weiße Pulverbeschichtung wetterfest für die Nutzung im Freien gemacht wird. Die geometrischen Tische passen zu unterschiedlichsten Einrichtungsstilen und sind in zwei Höhen zu haben. Preis auf Anfrage

www.magisdesign.com





Kokeshi von Pulpo

Leuchtenkollektion Kokeshi Foto: Hersteller

Von der Silhouette traditioneller KokeshiPuppen aus Japan ließ sich Designer Kai Linke inspirieren, als er seine gleichnamige Leuchtenkollektion schuf. Die Körper der Stehleuchten werden von Hand aus Keramikmasse modelliert und haben eine glänzende, leicht unebene Oberfläche. In Kontrast dazu stehen die matten, kugelförmigen Leuchtenköpfe aus mundgeblasenem Glas. Die Kollektion umfasst drei verschiedenen Größen. Den Sockel gibt es in den Varianten Weiß, Grau oder Terrakotta, die Glaskugel in Weiß oder Hellgrau. Kokeshi verbreitet ein warmes, kugeliges Licht. Ab 981 Euro

www.pulpoproducts.com





Falda von Bolia

Kerzenhalter von Falda Foto: Hersteller

Elegant und doch fast archaisch zugleich präsentiert sich der asymmetrische Kerzenhalter von Falda aus hochwertigem, unglasierten Steinzeug. Das Design des italienischen Studio Ferriani Sbolgi zeichnet sich durch seine schlanke Form mit einer schlichten, organischen Linienführung aus. Bolia stellt den neuen Kerzenhalter in drei Höhen von neun bis 18 Zentimeter, wahlweise in den Farbtönen Ivory oder Sand her. Neben seiner eigentlichen Funktion lässt sich Falda auch als minimalistische Vase nutzen, die eine einzelne Blume in Szene setzt. Ab 17 Euro

www.bolia.com

(Heike Edelmann, RONDO, 11.9.2022)