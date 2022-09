Wein aus der Plastikflasche: Château Galoupet Nomade Rosé 2021 Foto: Hersteller

Rund um Wein gibt es jede Menge fragwürdiger Attitüden – eine davon: Rosé trinkt man nur im Sommer. Etliche Kenner sind auch überzeugt, Rosé sei a priori minderwertiger Saft. Stimmt oft, aber gute Winzer machen auch feinen rosaroten Stoff und schlechte kriegen ohnehin nichts Ordentliches hin. Selbst die Erzählung, große Weingüter erzeugen lediglich Industrieware mit schlechter Umwelt-Bilanz, ist zuweilen falsch.

XL-Flachmann

Das zeigt etwa Château Galoupet in der Côte de Provence, jüngste Errungenschaft des Luxuskonzerns Moët Hennessy – Louis Vuitton, bisher nicht unbedingt Vorreiter in Sachen Öko. Mit dem neuen Projekt scheint man es ernst zu nehmen: Man bewirtschaftet biologisch, bemüht sich um Artenvielfalt und überlegt nachhaltige Lösungen abseits von Marketinggewäsch.

Ihr Rosé "Nomade" kommt in schräger Verpackung in einer Flasche aus recyceltem Plastik, das an Küsten gesammelt wurde. Sieht aus wie ein XL-Flachmann – ist superleicht und somit auch picknicktauglich. Trinkt man ihn nicht kleschkalt, schmeckt er nach Wildkräutern, Beeren und ein wenig Salz – wohl weil die Weingärten ständig eine sanfte Mittelmeer-Brise umweht. (Christina Fieber, RONDO, 3.9.2022)