Gewerkschaften der Müllabfuhren fordern ein besseres Angebot. In Großstädten wie Edinburgh, Glasgow oder Aberdeen stapeln sich Müllsäcke

Viele Besucherinnen und Besucher des Kulturfestivals Edinburgh Fringe klagten in den vergangenen Wochen über Müll und Gestank. Foto: REUTERS / RUSSELL CHEYNE

Edinburgh – Ein langanhaltender Streik der Müllabfuhren lässt etliche Städte in Schottland unter Müllbergen versinken. In Großstädten wie Edinburgh, Glasgow oder Aberdeen stapeln sich die Müllsäcke und Container quellen über, wie auf Fotos zu erkennen ist. Die lokale Dachorganisation Cosla, die für die Arbeitgeberseite verhandelt, hat den Gewerkschaften, die zu den Streiks aufgerufen haben, am Montag ein neues Angebot vorgelegt. Details wurden nicht öffentlich bekannt.

Vorherige Angebote der Arbeitgeberseite waren als unzureichend abgelehnt worden. Das durch die Streiks verursachte Müllproblem begleitet Schottland nun bereits seit Wochen. Während des Kulturfestivals Edinburgh Fringe, das in den vergangenen Wochen viele Besucherinnen und Besucher anlockte, klagten viele über Müll und Gestank in der schottischen Hauptstadt. Experten fürchten auch die Verbreitung von Bakterien. In der kommenden Woche könnten sich die kommunalen Streiks auf Schulen und Kindergärten ausweiten, sollte vorher keine Einigung gefunden worden sein. (APA, 29.8.2022)