New York – Dominic Thiem ist am Montag in der ersten Runde der US Open ausgeschieden. Der Niederösterreicher unterlag dem Spanier Pablo Carreño Busta in vier Sätzen mit 5:7, 1:6, 7:5, 3:6.

Thiem, der die US Open vor zwei Jahren gewonnen hat, durfte dank einer Wildcard im Hauptbewerb starten. Der als Nummer 12 gesetzte Carreño Busta stand 2020 im Halbfinale, im Vorjahr verlor er aber bereits in der ersten Runde.

Es war die erste Niederlage von Thiem gegen den 31-jährigen Iberer, zuvor hatte der Österreicher sieben Begegnungen gewonnen. (red, 30.8.2022)