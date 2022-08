Ohne finanzielle Hilfen sind laut Brunner Verträge von zwei Millionen Menschen zu kündigen. Foto: Karl Schöndorfer TOPPRESS

Wien – Die Verhandlungen mit der Wien Energie hätten über Nacht gedauert und würden am Dienstagvormittag weitergehen, wie Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) im Ö1-"Morgenjournal" sagte. Das Unternehmen habe kurzfristig einen Bedarf von zwei Milliarden Euro, insgesamt benötige die Wien Energie sechs Milliarden Euro. Brunner sei vor 48 Stunden schriftlich informiert worden, dass der größte Energieversorger Österreichs massive finanzielle Hilfen bis Dienstagmittag benötigt.

"Ich hätte mir schon erwartet, dass man sich auch von Seiten der Stadt früh genug an uns wendet", sagte Brunner im Ö1-Interview. Nun sei man in der Situation innerhalb von 24 Stunden zwei Milliarden Euro Kredit gewähren zu müssen. Sonst sind laut Brunner Verträge von zwei Millionen Menschen zu kündigen.

"Spekulationen an Energiebörse"

Das Finanzministerium hat laut Brunner die nötigen Instrumente, um die geforderte Summe von zwei Milliarden Euro auszuzahlen, müsse aber überprüfen, wie die Geschäfte beim Energieunternehmen aussehen und Sicherheiten prüfen. Welche Summe genau ausständig ist, ist unklar, da das Unternehmen auch schnell wieder Summen im Millionenbereich einnehmen könne.

Laut Brunner waren die Geschäfte der Wien Energie spekulativ. Das Unternehmen sei zu große Verpflichtungen eingegangen, die es jetzt nicht erfüllen kann. "Die Wien Energie hat mutmaßliche Spekulationen an der Energiebörse gemacht und Strom und Gas gegeneinander verkauft", sagte Brunner. Es sei auch Aufgabe des Rechnungshofes zu prüfen, wie das Unternehmen in die finanzielle Schieflage gelangen konnte. "Wir wollen natürlich helfen, weil es um zwei Millionen Kundinnen und Kunden der Wien Energie und die wollen wir natürlich nicht im Stich lassen", so Brunner, "aber da muss natürlich noch einiges von der Stadt Wien geliefert werden." (wisa, 30.8.2022)