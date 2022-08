[Wirtschaft] Wie hohe Energiepreise das Wachstum verschlingen

Ein staatlicher Kredit soll Wien Energie aus milliardenschwerer Notlage befreien

EU will bei Sondertreffen am 9. September Reformen für Energiemarkt beschließen

Rendi-Wagner: "Es ist ein europäisches Problem, kein Wien-Energie-Problem"

TV-Tagebuch: Die große Wien-Energie-Preisrallye mit Finanzstadtrat Hanke in der "ZiB 2"

Finanzminister Brunner kritisiert Geschäfte der Wien Energie

Italiens Übergewinnsteuer floppt, jetzt fehlt Geld für neue Hilfen

51 Prozent des Bitcoin-Handels sind möglicherweise fake

[Mobilität] Ersetzen Nachtzüge in Zukunft Flugreisen?

[Ukraine-Liveticker] Iran lieferte Russland Drohnen, ukrainische Offensive soll Gebiete im Süden zurückerobern

[Wetter] In den Morgenstunden halten sich besonders in manchen Tälern und entlang von Gewässern ein paar Nebelfelder. Tagsüber scheint dann aber recht verbreitet die Sonne. Am Nachmittag entwickeln sich ein paar Haufenwolken, die Neigung zu lokalen Regenschauern oder Gewitterzellen ist aber lediglich im Bergland und im Süden etwas erhöht. Im Rest des Landes dürfte es trocken bleiben. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Ost. Frühtemperaturen meist 9 bis 16 Grad, Tageshöchsttemperaturen meist 23 bis 28 Grad.



[Zum Tag] Heute ist Internationaler Tag der Verschwundenen.