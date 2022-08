Daniel Radcliffe als "Weird Al" Yankovic. Foto: The Roku Channel

Hollywood – "Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe ist in dem ersten 3-Minuten-Trailer für das Biopic "Weird: The Al Yankovic Story" kaum wiederzuerkennen. Mit Lockenperücke, Schnauzbart und Akkordeon verwandelt sich der 33-jährige Brite in den kalifornischen Musiker und Komiker "Weird Al" Yankovic. Evan Rachel Wood (34) geht mit Spitzenbustier und blonder Lockenmähne als Sängerin Madonna zur Sache. Ab Anfang November soll das Biopic beim Streaminganbieter The Roku Channel zu sehen sein.

ONE Media

Der Film basiert auf der Lebensgeschichte des exzentrischen Grammy-Preisträgers, der durch Parodien bekannter Popsongs berühmt wurde. So schrieb er etwa Michael Jacksons "Beat It" zu "Eat It" und Madonnas "Like a Virgin" zu "Like a Surgeon" um. "Entdeckt die unerzählte, wahre Geschichte der Ikone, die buchstäblich die Musik veränderte", schreiben die Produzenten zu dem Trailer.

Der heute 62 Jahre alte Comedy-Künstler ist als Co-Autor an dem Skript beteiligt. Regie führte Eric Appel ("Brooklyn Nine-Nine", "Silicon Valley"). (APA, 30.8.2022)