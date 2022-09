Jede Zeit hat ihre eigenen Wege, potenzielle Sexualpartner kennenzulernen. Nicht jeder ist mit der jeweils trendigsten ganz vertraut. Foto: Reuters / AKHTAR SOOMRO

Wien – Verteidiger Lukas Kollmann hat in der Vorbereitung auf den Prozess gegen seinen 24-jährigen Mandanten viel gelernt. "Es geht um zwei junge Leute, die sich in einer für mich völlig neuen Welt kennengelernt haben", erklärt er in seinem Eröffnungsplädoyer. Es geht um Chats, Applikationen, um unverbindlichen Geschlechtsverkehr anzubahnen, und diese Dinge. Im April 2018 soll der damals 21 Jahre alte Angeklagte, der sich vor dem Schöffengericht unter Vorsitz von Martina Hahn verantworten muss, allerdings eine junge Frau ohne deren Einwilligung oral und vaginal vergewaltigt haben, behauptet die Staatsanwältin.

"Der Angeklagte hat sich damals alles genommen, was er wollte", prangert die Anklägerin in ihren Eröffnungsworten an. Die beiden hätten sich 2018 zunächst virtuell kennengelernt, im März 2018 sei es zu einvernehmlichen sexuellen Handlungen gekommen. In der Tatnacht habe der unbescholtene Student die Frau wieder fernschriftlich kontaktiert und überredet, zu ihm zu kommen – gegen 23 Uhr schickte er ihr ein Uber-Fahrzeug vorbei.

Zunächst noch einvernehmlicher Verkehr

Der Angeklagte sei betrunken gewesen, sein Gast nüchtern, dennoch sei es zunächst einvernehmlich wieder zu Intimitäten gekommen. Dann habe der junge Mann allerdings Oralverkehr gefordert, als seine Partnerin das verweigerte, habe er sie mit Gewalt dazu gezwungen, schildert die Staatsanwältin die Angaben der Frau.

Danach habe er sie gegen ihren Widerstand vaginal penetriert, ihre Proteste und Schmerzensbekundungen habe er ignoriert. Erst als sie sich völlig verkrampft hatte, habe er aufgehört. "Okay, du hast es so gewollt. Leg dich sofort auf den Bauch!", habe der Angeklagte gesagt und sie umgedreht. In ihrer Panik, dass er versuchen werde, auch noch anal in sie einzudringen, habe sie sich rasch wieder in Rückenlage begeben und gesagt: "Bitte hör auf, das tut weh", worauf er aufgab und einschlief. Eine Stunde später habe die Frau ihre Sachen gepackt und sei gegangen.

Whatsapp-Nachricht und Fotos als Beweise

Obwohl der Vorfall bereits vier Jahre zurückliege, sieht die Anklägerin genug belastende Beweise für eine Verurteilung: Erstens habe die Frau kurz darauf einem Bekannten per Whatsapp von der Angelegenheit geschrieben, außerdem gebe es fotografisch festgehaltene Hämatome, die ihre Darstellung belegen würden, ist die Anklägerin überzeugt.

Verteidiger Kollmann kündigt dagegen an, dass sein Mandant sich wie schon bisher nicht schuldig bekennen werde. "Ich bin überrascht über die Härte der Vorwürfe durch die Staatsanwältin", sagt er und führt mehrere Gründe für diese seine Überraschung an. "Es geht um zwei junge Leute, die sich Anfang 2018 virtuell kennengelernt haben", referiert er. Bereits im Jänner habe es erste Avancen der Frau gegeben, Sex zu haben, im März sei es dann dazu gekommen.

"Sie fuhr nicht hin, um Gute-Nacht-Geschichten zu lesen"

Auch wenn er persönlich offenbar das Paarungsverhalten der jungen Menschen nicht ganz nachvollziehen kann, ist für Kollmann aber eines klar: "Das war keine Beziehung. Man traf sich, um Geschlechtsverkehr zu haben. Ist okay. Aber als er ihr im April schrieb, antwortete sie zunächst, sie sei schon im Pyjama, und besuchte ihn dann trotzdem. Sie fuhr nicht hin, um mit ihm Gute-Nacht-Geschichten zu lesen, sondern um Geschlechtsverkehr zu haben."

Außerdem habe sie den Vorfall aus dem April 2018 überhaupt erst 2020 bei der Polizei angezeigt. "Wir wissen nicht, warum", zeigt sich Kollmann skeptisch, ehe er noch einen vermeintlichen Trumpf zückt: "In der späteren Nachricht an den Bekannten hat sie zwar geschrieben, dass es ihr nicht gefallen hat. Aber auch, dass es zu hart wäre, von einer Vergewaltigung zu sprechen." Der Verteidiger ist überzeugt, dass es wie so oft bei Sexualdelikten "unterschiedliche Wahrnehmungen" gäbe und es um die Frage gehe, ob sein Mandant "es hätte merken können", dass die Frau etwas nicht wollte.

Noch vor der Einvernahme des Angeklagten beantragt Kollmann dann erfolgreich den Ausschluss der Öffentlichkeit für den Rest der Verhandlung. Man erhält also keine Möglichkeit, die Glaubwürdigkeit oder etwaige Widersprüche in den Aussagen des Angeklagten und der jungen Frau, deren kontradiktorische Einvernahme auf Video vorgespielt wird, zu beurteilen.

Für den Senat aus zwei Berufs- und zwei Laienrichterinnen gibt es jedenfalls nicht genügend Beweise für eine strafrechtliche Verurteilung: Der 24-jährige Angeklagte wird nicht rechtskräftig freigesprochen. (Michael Möseneder, 30.8.2022)