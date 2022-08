670 Gramm des Corpus Delicti (Symbolbild, Anm.) wollten zwei Angeklagte einem Kriminalpolizisten als ein Kilogramm Benzoylecgoninmethylester um 38.000 Euro verkaufen. Foto: APA / dpa-Zentralbild / Jens Büttner

Wien – Die Arbeit von verdeckten Ermittlern der Polizei vulgo Undercover-Cops kennt die interessierte Öffentlichkeit ja aus Film und Fernsehen: Donnie Brasco riskierte tatsächlich sein Leben in der New Yorker Cosa Nostra, James "Sonny" Crockett und Ricardo "Rico" Tubbs durften zumindest pastellfarbene Sakkos mit beachtlichen Schulterpolstern tragen. Die Realität ist mitunter weniger spektakulär, aber mindestens so unterhaltsam, wie das Verfahren gegen Denis B. und Roland H. wegen schweren Betrugs zeigt.

Die Staatsanwältin wirft dem Albaner und dem Polen vor, am 10. August versucht zu haben, einem verdeckten Ermittler ein Kilogramm Kokain zum Preis von 38.000 Euro zu verkaufen. Abgepacktes weißes Pulver hatten die beiden Unbescholtenen tatsächlich dabei – es handelte sich allerdings um Mehl. Nicht den teuren Stoff, sondern die Eigenmarke eines großen Handelskonzerns zum Kilopreis von 79 Cent, wie Verteidiger Mirsad Musliu recherchiert hat. Der in seinem Eröffnungsplädoyer auch darauf hinweist, dass seine Mandanten schon an der Waage gescheitert sind: Sie verpackten nämlich nur 670 Gramm des verarbeiteten Getreides.

Flucht vor Qualitätskontrolle

Auch das Geld sahen sie nie. Wie erfahrene "Miami Vice"-Seherinnen und -Seher wissen, wird bei Übergabe immer stichprobenartig kontrolliert, vorzugsweise, indem die Ware von einer Messerspitze geleckt wird. Als der verdeckte Ermittler zur Qualitätsprüfung ansetzte, erkannten B. und H. das Scheitern ihres Plans und flüchteten, ehe sie am nächsten Tag in Wien-Meidling festgenommen werden konnten. Verteidiger Musliu kann also drei Milderungsgründe anführen: dass es beim Versuch geblieben ist, das Geständnis und die Unbescholtenheit des Duos. Er bedauert fast, dass sie nicht wirklich mit dem Rauschmittel gehandelt haben. Denn um den Milderungsgrund der Sicherstellung des Suchtgiftes fallen die beiden um.

Der 34-jährige Erstangeklagte B. sieht nicht unbedingt wie ein großer Player der organisierten Kriminalität aus, als er auf der Anklagebank vor Richterin Hannelore Bahr sitzt. Der Haaransatz hat sich schon deutlich zur Kopfmitte verschoben, die Schultern hängen geknickt. "Sie waren davor ja nur ein paar Tage in Österreich? Und dann landet man gleich in einem Kokaindeal mit versteckten Ermittlern der Polizei?", wundert sich die Richterin. Er habe nur den Zweitangeklagten begleitet, der in Wien nach einem geeigneten Kebablokal zur Übernahme gesucht habe, sagt er.

Bargeld und echtes Kokain

Der Zweitangeklagte wiederum sei von einem Albaner aus Deutschland angerufen worden, der ihn an den Drittangeklagten, einen nicht erschienenen Rumänen, verwiesen hatte. Der bestellte das Kilogramm Kokain. Da die beiden das nicht hatten, gingen sie in einen Supermarkt, um den "Ersatz" zu besorgen und zu verkaufen. "Bei der Festnahme wurden in der Wohnung auch 1,3 Gramm echtes Kokain sichergestellt. Wem gehört das?", fragt Bahr. "Dem Zweitangeklagten. Der konsumiert das." – "Auf Ihrer Bankomatkarte wurden auch Spuren gefunden?" – "Ich habe sie ihm geborgt." – "Es wurden auch 17.200 Euro Bargeld sichergestellt. Was ist mit dem?" – "Von dem Geld weiß ich nichts."

Für Heiterkeit sorgt der Dolmetscher, als Bahr den Erstangeklagten fragt, ob er damit einverstanden ist, dass das sichergestellte Suchtmittel eingezogen wird. "Das Kokain?", erkundigt sich der Übersetzer sicherheitshalber. "Ja, das Mehl nicht."

Richterin ohne Kontakte zum Drogenhandel

Auch den Zweitangeklagten H. fragt die Richterin: "Wie schafft man das Kunststück, nach drei oder vier Tagen in einem Kokaindeal zu landen?" H. bestätigt die Aussage des Erstangeklagten: Er wollte in Wien nach einem Kebabstand schauen, dafür hatte er auch das Bargeld dabei. Dann sei er aus Deutschland angerufen und an den Drittangeklagten vermittelt worden. "Mir passiert das nicht, dass mir Kontakte zu Kokainkäufern hergestellt werden", verrät Bahr über ihr Privatleben. "Das ist nur Zufall. Die wussten, dass ich selbst konsumiere." – "Und warum sagen Sie dann nicht einfach, Sie haben kein Kilogramm Kokain?" – "Deshalb habe ich vorher gesagt, es war ein großer Fehler."

Auf die Einvernahme der Ermittler wird wegen der Geständnisse verzichtet, die Staatsanwältin fordert am Ende eine schuld- und tatangemessene Bestrafung. "Denkt man an die Volksgesundheit, ist die Geschichte harmlos. Was ist also schuld- und tatangemessen?", fragt Verteidiger Musliu und zählt nochmals alle Milderungsgründe auf.

Die nicht für eine völlig bedingte Strafe reichen. B. wird zu neun Monaten, H. zu elf Monaten Haft verurteilt, bei beiden ist jeweils ein Monat davon unbedingt. "Zehn Tage sind Sie also noch unser Gast", lässt Bahr den beiden Untersuchungshäftlingen übersetzen. "Ich habe ein Riesenproblem mit der Geschichte: ,Ich komme nach Österreich und werde zufällig in einen Drogendeal verwickelt'", findet sie die Angelegenheit weniger amüsant als der Verteidiger. "Das ist auch eine Form von Kriminaltourismus, die geahndet gehört", begründet sie ihre rechtskräftige Entscheidung. (Michael Möseneder, 30.08.2022)