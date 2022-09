Wenn die Sommerferien zu Ende gehen und die Schule beginnt, heißt es für viele Eltern tief in die Tasche greifen – was gerade in der aktuellen Krise sehr herausfordernd sein kann

Am 5. September beginnt in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland das neue Schuljahr, die anderen Bundesländer folgen am 12. September nach. Eine Zeit, die nicht zuletzt erhebliche finanzielle Belastungen mit sich bringt.

Schulkosten: Ausgaben, die man sich teilweise nicht leisten kann

Von der Schultasche bis zum Bleistiftspitzer: Jahr für Jahr führt die Arbeiterkammer eine Schulkostenstudie durch, die erhebt, wie hoch die Kosten für jene Anschaffungen sind, die die man als Elternteil eines schulpflichtigen Kindes aufbringen muss. Heuer haben sich auch die Caritas und der Samariterbund zu diesem Anlass zu Wort gemeldet und Bedenken geäußert, dass der Schulstart für viele Familien in Österreich nicht mehr leistbar sei. Die Belastung ist zweifellos gerade heuer für Familien mit geringem Einkommen noch deutlicher spürbar, zumal die Haushaltsbudgets durch die aktuelle Rekord-Inflation ohnehin bereits außergewöhnlich belastet sind. Auf der anderen Seite des Einkommensspektrums werden regelrechte "Luxusschulsachen" angeschafft, die dazu führen, dass sich bereits in jungen Jahren soziale Unterschiede stark bemerkbar machen.

Am Montag ist Schulbeginn im Osten Österreichs – was haben Sie für Schulsachen heuer ausgegeben? Foto: Getty Images/iStockphoto/hatman12/david franklin

Was für den Schulbeginn gebraucht wird – und was das kostet

Zwischen jenen, die sich das Notwendigste nur mit Mühe leisten können, und jenen, die grundsätzlich die teuersten Optionen wählen, stellt sich die Frage, was in Bezug auf Ausgaben für den Schulbeginn wirklich sein muss – und ob es nicht auch anders geht.

Grundsätzlich ist es ja so, dass seitens der Schulen nicht dem Zufall überlassen wird, was bereits Taferlklassler zu Schulbeginn mitbringen sollen. Da werden Listen erstellt, die alles enthalten, was die jeweiligen Lehrkräfte für nötig erachten – wobei natürlich die Preisspanne bei den einzelnen Schulsachen je nach Marke und Geschäft des Erwerbs trotzdem groß sein kann.

Hefte, Federpennal, Bleistifte, Radiergummi, Spitzer, Buntstifte, Wachskreiden, Wasserfarben, Lineal, Klebstoff, Schere und vieles mehr stehen auf diesen Listen. Turnsachen werden genauso benötigt wie eine Jausenbox, und zur teuersten Anschaffung, um die man nicht herumkommt, zählt die Schultasche – ein Must-have, bei dem es erhebliche Preisunterschiede gibt. Und ist das Kind Taferlklassler oder Taferlklasslerin, kommt meist noch eine Schultüte dazu, um den besonderen Meilenstein zu zelebrieren. Dank Gratis-Schulbuch-Aktion und Geräte-Initiative "Digitales Lernen" müssen Erziehungsberechtigte zumindest für Schulbücher und Laptop oder Tablet nicht aufkommen.

Kosten zum Schulbeginn: Ihre Erfahrungen, bitte!

Was steht heuer auf Ihrer Einkaufsliste für den Schulstart – und was haben Sie insgesamt ausgegeben, damit Ihr Schulkind ausgestattet ist? Was darf Ihrer Meinung nach die Schultasche kosten? Und kaufen Sie für den Schulstart hauptsächlich alles neu, oder sind Sie bestrebt, wo es möglich ist, Gebrauchtes zu wählen? Berichten Sie im Forum! (dahe, 1.9.2022)