Das Studio wird Teil der Playstation Studios. Foto: Screenshot / Sony

Die Playstation Studios wachsen um ein neues Mitglied. Am Montag kündigte Sony an, Savage Game Studios aufzukaufen. Das Entwicklerstudio mit Sitz in Berlin und Helsinki entwickelt Mobile Games für das iPhone und Android-Smartphones. Mit dem Kauf wolle man das eigene Publikum erweitern, um Playstation für mehr Menschen als je zuvor zugänglich zu machen", heißt es in einer Presseaussendung.

Gemeinsam mit der Übernahme wird auch eine "Mobile Division" der Playstation Studios gegründet. Diese soll unabhängig von der Spielentwicklung für klassische Konsolen arbeiten und sich auf "innovative, mobile Erlebnisse" fokussieren. Ziel sei es, dadurch auch neue Zielgruppen zu erreichen, die "unsere Spiele noch nicht kennen". Bereits jetzt soll Savage Game Studios bereits an einem bisher unangekündigten AAA-Mobile-Live-Service-Actionspiel arbeiten. Weitere Details gab Sony bisher nicht bekannt.

Einen stärkeren Fokus auf Handyspiele ließ schon die Ankündigung des Backbone One Mitte August vermuten. Dabei handelt es sich um einen offiziell lizenzierten Controller für das iPhone, mit dem PS5- und PS4-Spiele komfortabler auf dem Smartphone gespielt werden können. Das Design erinnert dabei stark an die neueste Konsole des Herstellers. (red, 30.8.2022)